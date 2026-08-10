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Lunes, 10 de agosto de 2026

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MACABRO

Brutal: los escabrosos detalles de la autopsia a la mujer asesinada a cuchilladas por su pareja

Daniela Armoa tenía 27 años y tres hijos de 5, 10 y 12, quienes presenciaron el momento del sangriento ataque.

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La investigación por el femicidio de Daniela Natalia Armoa en Luján incorporó un dato clave al conocerse detalles escabrosos del resultado preliminar de la autopsia.

La víctima, misionera de 27 años, fue asesinada a puñaladas por su pareja, identificada como César Q., quien perpetró el ataque frente a los hijos menores de edad de la mujer.

Masacrada a puñaladas

El informe forense determinó que la víctima sufrió 35 lesiones provocadas por un arma blanca, 10 de ellas de carácter cortopunzante penetrante.

Además, se concluyó que la mujer murió como consecuencia de un shock hipovolémico, provocado por la importante pérdida de sangre.

Armoa fue trasladada de urgencia al Hospital Zonal General Nuestra Señora de Luján, pero falleció poco después de haber ingresado al nosocomio.

La mató frente a sus hijos

El ataque ocurrió en una vivienda de la calle El Progreso al 1600, en el barrio Lanusse, donde el ahora detenido e imputado agredió a cuchilladas a la mujer frente a los hijos de la víctima, de 5, 10 y 12 años.

Según el informe policial, los menores de edad intentaron auxiliar a su madre y se colgaron del atacante para que no continuara agrediendo a la mujer.

Masacrada a puñaladasEl informe forense determinó que la víctima&nbsp;sufrió 35 lesiones provocadas por un arma blanca, 10 de ellas de carácter cortopunzante penetrante.Además, se concluyó que la mujer murió como consecuencia de un shock hipovolémico, provocado por la importante pérdida de sangre.googletag.cmd.push(function(){googletag.display('interparrafo02')});Armoa fue trasladada de urgencia al Hospital Zonal General Nuestra Señora de Luján, pero falleció poco después de haber ingresado al nosocomio.La mató frente a sus hijosEl ataque ocurrió en una vivienda de la calle El Progreso al 1600, en el barrio Lanusse, donde el ahora detenido e imputado agredió a cuchilladas a la mujer frente a los hijos de la víctima, de 5, 10 y 12 años.Según el informe policial, los menores de edad intentaron auxiliar a su madre y se colgaron del atacante para que no continuara agrediendo a la mujer.En esta casa ocurrió el femicidio de Daniela Armoa.
En esta casa ocurrió el femicidio de Daniela Armoa.

Tras el llamado al 911 de los vecinos, efectivos del Grupo Táctico de Operaciones de Luján desplegaron un operativo para buscar al sospechoso, a quien detuvieron en la casa de su madre.

Los menores de edad que fueron testigos del horror fueron trasladados a un hogar de la niñez y adolescencia de Luján, donde permanecen alojados y contenidos.

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