Buscan a cuatro motochorros que asaltaron joyería y se llevaron numerosas alhajas

Cuatro motochorros armados robaron numerosas alhajas de una joyería, en un audaz suceso registrado en el oeste del conurbano bonaerense. Los malvivientes fugaron y son buscados por los pesquisas policiales.

Voceros judiciales revelaron que el hecho se produjo a las 12 del martes cuando dos de los individuos (uno de ellos provisto de una pistola) ingresaron al comercio, que está situado en Dos de Abril al 700, casi en el cruce con Pedro Whelan, mientras que sus cómplices permanecieron a escasos metros del local, en tareas de "campana".

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Según indicaron los informantes, los sujetos redujeron a la propietaria del negocio y a una empleada, a quienes obligaron a arrojarse al suelo mientras las amenazaban de muerte.

Los delincuentes sustrajeron paños con joyas y, en forma inmediata, huyeron en dos motocicletas.

Se realizan diferentes procedimientos

En base a los datos aportados al expediente, los servidores públicos de la comisaría primera del distrito, de la Dirección Departamental de Investigaciones (D.D.I.) de la zona y del área de Inteligencia Criminal realizan diferentes procedimientos en el vecindario, con el objetivo de esclarecer lo acontecido.

Por F.V.

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