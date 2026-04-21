Hallaron a salvo a las dos nenas de 13 años desaparecidas al salir de la escuela: una tiene el celular activo

Dos nenas de 13 años desaparecieron este martes en el barrio porteño de Villa Devoto, luego de su clase de gimnasia en el club residencial al que concurren como actividad escolar.

Las menores, identificadas M. S. y Sofía D.C. asistieron al Colegio Presencia, en Gualeguaychú 3174, y no volvieron a ser vistas entre las 15 y las 16.

Finalmente, se confirmó que fueron encontradas a salvo en la zona de Moreno.

Una de ellas tiene el celular activo y responde ocasionalmente a un familiar, aunque se desconoce si es la menor quien escribe o un tercero: en los mensajes dijo estar con un grupo de amigos sin dar más detalles.

Al momento de desaparecer, ambas vestían el uniforme del colegio: remera blanca y pollera azul. Se desconoce si cambiaron de ropa después.

Planeaban ir a Ciudadela

Durante la jornada escolar, las adolescentes consultaron a compañeros y docentes cómo llegar a Ciudadela desde Plaza Arenales -delimitada por las calles Bahía Blanca, Mercedes, Nueva York y Pareja.

La hipótesis que evalúan los investigadores es que viajaron desde Devoto hasta Liniers y luego tomaron el tren Sarmiento hacia Ciudadela.

La mamá de Sofía había ido a buscarla esa tarde al club, pero las chicas ya no estaban, y permanecen desaparecidas.

La familia radicó la denuncia en la Comisaría Vecinal 11-B. La causa es llevada por la Fiscalía 37 en lo Criminal y Correccional. Cualquier información puede aportarse a las fuerzas de seguridad.

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