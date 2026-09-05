Buscan a los tres ladrones que tomaron de rehén y desvalijaron a una jueza en su vivienda

Las autoridades policiales intentan averiguar el paradero de los tres ladrones que, el viernes, tomaron de rehén y desvalijaron a la jueza Claudia Elizabeth Greco, a quien privaron de la libertad junto a su hijo en la vivienda familiar. El suceso se registró en el sur de la Provincia de Buenos Aires y la magistrada ya había sufrido un asalto en 2017.

Voceros judiciales revelaron que el hecho se produjo a las 14.30 cuando los malvivientes, que presuntamente se hallaba desarmados, ingresaron con fines de robo a la finca habitada por las víctimas, situada en la calle 531 al 800, entre 2 Bis y 3.

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Según agregaron los informantes, los hampones redujeron a la mujer (que se desempeña como titular del Juzgado en lo Correccional N° 4 platense), quien se encontraba acompañada por el joven, de 24 años.

Los delincuentes buscaban una caja fuerte

Trascendió que los delincuentes, que aparentemente buscaban una caja fuerte, ataron a la funcionaria y al muchacho, para luego señalarle a la magistrada: "Vos sos jueza, ya sabemos que sos jueza".

Con rapidez, los individuos se apoderaron de dinero (tanto en pesos como en dólares) y de diversos objetos de valor que se asegura que cargaron en tres valijas. Mediante el teléfono celular de Greco, los sujetos además efectuaron transferencias y con las tarjetas de esta mujer habrían presuntamente llevado a cabo una compra de unos 2.000.000 de pesos.

A su vez, los asaltantes sustrajeron el Digital Video Recorder (DVR) de las cámaras de vigilancia de la vivienda.

La odisea de las víctimas se extendió durante una hora y media.

Se realizan diferentes procedimientos

En base a los datos aportados al expediente, los servidores públicos de la Estación de Policía del distrito, de la Dirección Departamental de Investigaciones (D.D.I.) de la zona y del área de Inteligencia Criminal realizan diferentes procedimientos con el objetivo de apresar a esos marginales.

El antecedente

Greco ya había padecido un atraco en el mismo inmueble, en mayo de 2017 y en momentos en los que estaba junto a una empleada doméstica.

Por F.V.

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