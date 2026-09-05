Buscan a los tres ladrones que tomaron de rehén y desvalijaron a una jueza en su vivienda
La víctima se hallaba acompañada por su hijo, de 24 años.
Las autoridades policiales intentan averiguar el paradero de los tres ladrones que, el viernes, tomaron de rehén y desvalijaron a la jueza Claudia Elizabeth Greco, a quien privaron de la libertad junto a su hijo en la vivienda familiar. El suceso se registró en el sur de la Provincia de Buenos Aires y la magistrada ya había sufrido un asalto en 2017.
Voceros judiciales revelaron que el hecho se produjo a las 14.30 cuando los malvivientes, que presuntamente se hallaba desarmados, ingresaron con fines de robo a la finca habitada por las víctimas, situada en la calle 531 al 800, entre 2 Bis y 3.
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Según agregaron los informantes, los hampones redujeron a la mujer (que se desempeña como titular del Juzgado en lo Correccional N° 4 platense), quien se encontraba acompañada por el joven, de 24 años.
Los delincuentes buscaban una caja fuerte
Trascendió que los delincuentes, que aparentemente buscaban una caja fuerte, ataron a la funcionaria y al muchacho, para luego señalarle a la magistrada: "Vos sos jueza, ya sabemos que sos jueza".
Con rapidez, los individuos se apoderaron de dinero (tanto en pesos como en dólares) y de diversos objetos de valor que se asegura que cargaron en tres valijas. Mediante el teléfono celular de Greco, los sujetos además efectuaron transferencias y con las tarjetas de esta mujer habrían presuntamente llevado a cabo una compra de unos 2.000.000 de pesos.
A su vez, los asaltantes sustrajeron el Digital Video Recorder (DVR) de las cámaras de vigilancia de la vivienda.
La odisea de las víctimas se extendió durante una hora y media.
Se realizan diferentes procedimientos
En base a los datos aportados al expediente, los servidores públicos de la Estación de Policía del distrito, de la Dirección Departamental de Investigaciones (D.D.I.) de la zona y del área de Inteligencia Criminal realizan diferentes procedimientos con el objetivo de apresar a esos marginales.
El antecedente
Greco ya había padecido un atraco en el mismo inmueble, en mayo de 2017 y en momentos en los que estaba junto a una empleada doméstica.
Por F.V.
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