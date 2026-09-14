Buscan a un policía federal desaparecido en Jujuy: creen que está en Bolivia

Maximiliano Oscar Martínez, un agente de la Policía Federal de 30 años, lleva seis días desaparecido luego de cruzar desde La Quiaca, provincia de Jujuy hacia Villazón, Bolivia, en bicicleta. El fiscal Alberto Omar Mendívil confirmó que una de las principales hipótesis de la investigación apunta a que el hombre continúa en territorio boliviano.

El martes cerca de las 10 de la mañana, Martínez desayunó con sus padres en La Quiaca. Su esposa, Natalia, había salido a trabajar temprano y, antes de partir, el agente les contó a sus familiares que iría hasta Villazón para hacer unas compras y que regresaría ese mismo día.

Según contó Celinda, tía del policía, en declaraciones exclusivas a Crónica, Martínez tenía previsto volver para almorzar en su casa. Para hacer el trayecto más rápido, decidió cruzar la frontera en bicicleta por un paso utilizado habitualmente por vecinos de ambas localidades.

El cruce a Bolivia y la última imagen

Las cámaras de seguridad registraron el momento en que el agente pasó hacia Bolivia por el sector del río, a la altura de la calle Jujuy. No utilizó el puente internacional habilitado, sino un paso que, aunque está inhabilitado, es utilizado con frecuencia por habitantes de ambos lados de la frontera.

"Barajamos la hipótesis de que él cruzó a Bolivia. No se encontraría en el país, estaría en Bolivia", afirmó el fiscal Mendívil, titular de la Fiscalía de Investigación Penal Preparatoria N° 11 de La Quiaca.

Desde ese momento, Martínez no volvió a comunicarse con su esposa, su madre ni con otros integrantes de su entorno. Su teléfono celular permanece apagado y ese silencio llamó especialmente la atención de los investigadores, ya que el agente mantenía contacto frecuente con su familia.

La denuncia por desaparición fue presentada el jueves ante la Policía provincial, dos días después de que Martínez fuera visto por última vez. A partir de entonces se activaron los protocolos de búsqueda y comenzó un operativo coordinado entre fuerzas argentinas y bolivianas.

Operativo conjunto sin resultados

Alrededor de 250 efectivos argentinos y bolivianos participaron del operativo desplegado el sábado en los alrededores del Puente Internacional Horacio Guzmán. Durante la noche anterior también se realizaron allanamientos en 15 espacios públicos y domicilios particulares de Villazón, aunque no permitieron encontrar al policía.

Los investigadores recorrieron hospitales, clínicas y alojamientos de ambas ciudades para determinar si Martínez había ingresado a alguno de esos lugares. También secuestraron dispositivos DVR para analizar las grabaciones de las cámaras de seguridad y reconstruir el recorrido que realizó después de cruzar la frontera.

Maximiliano Oscar Martínez, el agente de la Policía Federal de Jujuy.

En las últimas horas, durante un rastrillaje realizado en Bolivia. Luego de realizar las tareas de identificación correspondientes, las autoridades descartaron que se tratara del agente federal desaparecido.

La investigación también cuenta con la participación de la Fiscalía y la Policía de Villazón. Mendívil explicó que cualquier procedimiento dentro de territorio boliviano requiere coordinación y autorización de las autoridades de ese país, debido a que se trata de un territorio soberano.

Ante la falta de novedades, las autoridades solicitaron la activación de una alerta amarilla de Interpol, que ya fue efectivizada. El fiscal señaló que la medida está vinculada con la condición de Martínez como integrante de una fuerza de seguridad argentina.

Qué dijo la familia y cómo sigue la búsqueda

Mientras continúan los rastrillajes, la familia del agente recibe asistencia del Ministerio Público y acompañamiento psicológico. Sus padres, afectados emocionalmente por la desaparición, no estaban en condiciones de hablar públicamente, por lo que su tía Celinda tomó la palabra con autorización de ellos.

"Pese a los trabajos mancomunados que han hecho, nosotros no tenemos ninguna novedad. Y la verdad que se torna difícil, porque ya no sabemos a quién recurrir, a quién preguntar", expresó la mujer al referirse a la incertidumbre que atraviesa la familia.

El fiscal sostuvo que los investigadores trabajan sobre distintas hipótesis y que ninguna fue descartada. También evitó brindar detalles sobre las líneas investigativas por razones de confidencialidad y aclaró que todavía no existen certezas sobre qué pudo haber ocurrido con Martínez después de cruzar la frontera.

Martínez mide 1,67 metros, tiene tez trigueña y cabello corto negro. Al momento de su desaparición vestía un pantalón deportivo negro y zapatillas grises. Cualquier persona que tenga información sobre su paradero puede comunicarse al 911, a los teléfonos 388-6860239 y 388-6828607, o acercarse a la dependencia policial más cercana.