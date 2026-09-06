Buscan testigos del accidente en el que un hombre murió atropellado por el padre de un ex piloto de TC

La familia de Eduardo Alberto Young, un jubilado de 67 años que murió tras ser atropellado por una camioneta sobre la Ruta 3 en Cañuelas, busca testigos que permitan esclarecer cómo fue el hecho por el que el conductor del vehículo, el empresario Ernesto José Ciantini, de 80 años, está imputado de homicidio culposo. Los allegados a la víctima solicitan que la calificación del caso sea agravada a homicidio con dolo eventual.

El fatídico accidente ocurrió el 23 de julio pasado, alrededor de las 11, cuando Young iba a pescar y circulaba en moto hasta que en el kilómetro 81 de la ruta fue embestido por una camioneta Audi Q5, conducida por Ernesto Ciantini, padre del ex corredor de Turismo Carretera (TC) José "Bocha" Ciantini. El jubilado falleció en el acto producto del impacto.

La investigación está a cargo del titular de la UFI Nº1 descentralizada de Cañuelas, Javier Berlingieri, quien imputó a Ciantini por el delito de homicidio culposo mientras aguarda los resultados de la pericia accidentológica. Es que la mecánica del accidente todavía no pudo ser establecida ya que lo que se pudo obtener hasta el momento fueron los datos de las pericias relevadas en el lugar del hecho.

Eduardo Alberto Young era jubilado y tenía 67 años.

Asimismo, el empresario todavía no fue indagado y solo brindó su testimonio la mujer que lo acompañaba al momento del accidente. El vínculo entre ambos aún no se pudo determinar.

La familia busca testigos y pide celeridad en la investigación

En este marco, la familia de Young busca testigos que permiten esclarecer el hecho ya que incluso pone en duda quién estaba manejando la camioneta al momento del accidente.

"Estamos solicitando testigos y gente que haya estado en el lugar, porque fue en un horario muy transitado, donde van y vienen todo el tiempo muchas personas. Además, es una autovía", recalcó Solange Young, hija de la víctima, que luego subrayó: "Queremos saber si alguien vio algo más porque a esta altura lo que necesitamos saber es quién manejaba".

La mujer solicitó también celeridad en la obtención de las cámaras de seguridad de la ruta y en la zona del accidente al tiempo que cuestionó que el test de alcoholemia al hombre se hizo a las 19, casi 8 horas después del choque. En declaraciones al portal Infobae, además, indicó que el resultado dio negativo y ahora esperan el que corresponde a los exámenes de sangre que le practicaron a Ciantini.

Por último, la hija de la víctima pidió que la imputación al empresario sea agravada a homicidio con dolo eventual ya que si el empresario circulaba a gran velocidad por el carril lento de la autovía, como supuestamente lo hizo, "pudo haber imaginado que podría haber matado a alguien". "Queremos solicitar, aunque sea, que tenga prisión domiciliaria", sentenció.