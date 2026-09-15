Búsqueda de Lian: elevan a $40 millones la recompensa para encontrar al nene desaparecido

El Gobierno de Córdoba aumentó al doble la recompensa destinada a quienes aporten datos que permitan establecer dónde está Lian Gael Flores Soraire, desaparecido desde febrero de 2025 en la zona rural de Ballesteros Sud. La suma inicial era de 20 millones de pesos y ahora llegó a 40 millones de pesos.

La actualización quedó establecida mediante la Resolución N° 260 del Ministerio de Justicia y Trabajo, publicada en el Boletín Oficial provincial. El documento contempla información que pueda ayudar a ubicar al menor.

Según la resolución, los datos deben ser fidedignos y tener un grado de verosimilitud suficiente para colaborar con las autoridades policiales y judiciales en la búsqueda de Lian.

El nene fue visto por última vez el 22 de febrero de 2025 en Ballesteros Sud, Córdoba. Desde entonces, la investigación no logró determinar su paradero ni establecer qué ocurrió con él.

La imagen de Lian actualizada con Inteligencia Artificial

En enero de 2026, el Ministerio Público Fiscal difundió una imagen elaborada mediante Inteligencia Artificial para mostrar una posible apariencia actual del menor. La reconstrucción tomó como referencia fotografías anteriores y una progresión de edad.

La Fiscalía de Instrucción de Feria de Bell Ville, Fiscalía de Fuero Múltiple N° 1, pidió entonces la colaboración de la ciudadanía para difundir la posible apariencia actual del rostro de Lian, quien actualmente tendría 4 años.

La publicación oficial explicó que las imágenes fueron actualizadas mediante una reconstrucción gráfica facial de progresión de edad. El objetivo fue facilitar el reconocimiento de Lian con el paso del tiempo y ampliar las posibilidades de obtener información sobre su paradero.

La imagen de difusión fue actualizada nuevamente en mayo de este año. En la nueva versión se reforzaron características físicas como su tez trigueña, cabello corto y oscuro, ojos oscuros y una altura aproximada de 0,90 metros al momento de su desaparición.

¿Qué pasó con Lian?

Durante el primer aniversario de la desaparición, la madre del nene sostuvo que Lian pudo haber sido llevado por una persona conocida. "Conocía nuestros movimientos, nuestra rutina, fue alguien que sabía donde jugaba el niño. Es imposible que sea una persona desconocida", afirmó.

Los padres de Lian lo siguen buscando.

También se investigaron versiones que apuntaban a un posible traslado del menor hacia Bolivia o Perú. En esos países se activaron alertas, aunque esas hipótesis fueron descartadas.

Mientras tanto, la causa continúa sin sospechosos ni una hipótesis firme que permita establecer qué pasó con Lian. La familia mantiene su postura sobre la posible participación de alguien cercano, aunque hasta ahora no surgieron pistas que permitan confirmar esa teoría.

Los padres de Lian reclamaron que la investigación continúe y pidieron conocer qué ocurrió con su hijo. "Queremos saber qué es lo que pasó, a dónde fue. La Justicia trabajó desde el principio, pero no tenemos ningún indicio, ninguna pista firme", expresaron.

El Alerta Sofía permanece vigente y las autoridades mantienen el pedido de colaboración a nivel nacional. Quienes tengan información fehaciente pueden comunicarse al 134, del Sistema Federal de Búsqueda; al 911 de la Policía de Córdoba; o al 03537-450000, interno 52801, de la Unidad Judicial de Bell Ville.