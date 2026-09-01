Cae parejita de 18 y 19 años que ocultó un embarazo, dio a luz en un baño y guardó al bebé en una mochila para abandonarlo

Un recién nacido permanece internado en estado crítico en Mendoza luego de que sus padres intentaran abandonarlo minutos después del parto. La mamá, de 18 años, había ocultado el embarazo y dio a luz en el baño de su casa, en el barrio Andino de La Favorita.

Según la investigación, la joven comenzó con dolores y tenía previsto acudir a un hospital, pero finalmente dio a luz en su vivienda. El padre del bebé, de 19 años, estaba con ella al momento del nacimiento.

Después del parto, el recién nacido no lloraba ni reaccionaba. Ante esa situación, los padres habrían decidido deshacerse de él y lo colocaron dentro de una mochila.

El bebé está internado en grave estado.

El joven habría salido de la vivienda con el bebé con la intención de abandonarlo. Sin embargo, poco después habría cambiado de decisión y regresó a la casa con el recién nacido.

La mamá habría admitido que ambos habían acordado deshacerse del bebé. Ese relato quedó incorporado a la causa penal que investiga un posible intento de homicidio.

El rol de la abuela

Fue la abuela materna quien se encontró con su hija y el recién nacido. La mujer, de 35 años, aseguró que desconocía el embarazo y que había atribuido los síntomas de su hija a un cuadro de estreñimiento crónico.

Al advertir el estado del bebé, la abuela lo trasladó junto con su hija al Centro de Salud N° 300 de La Favorita. Desde allí solicitaron una ambulancia del Servicio Coordinado de Emergencias para realizar el traslado al Hospital Lagomaggiore.

Investigan qué pasó durante las horas posteriores al parto

En el Hospital Lagomaggiore, los médicos constataron que el bebé presentaba asfixia perinatal e hipotermia. Por ese motivo, los profesionales de Neonatología activaron un protocolo de hipotermia terapéutica, utilizado ante cuadros de falta de oxígeno para reducir el riesgo de lesiones neurológicas.

El bebé permanece en estado crítico y con pronóstico reservado. Los médicos también detectaron lesiones compatibles con una posible infección.

La investigación judicial comenzó a avanzar durante la noche del domingo cuando la Ayudantía Fiscal solicitó la intervención de la Unidad Investigativa en el Hospital Lagomaggiore.

Con los elementos reunidos, la fiscal de turno ordenó detener e incomunicar a los dos jóvenes. También dispuso el secuestro de la mochila y de los teléfonos celulares, además de medidas en la vivienda para reconstruir lo ocurrido durante el parto y las horas posteriores.

El padre quedó detenido, mientras que la madre permanece internada en el Hospital Lagomaggiore bajo custodia policial.

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