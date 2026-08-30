Caen dos policiales acusados de hacer un allanamiento falso para robar más de $30 millones de una casa

Dos efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) fueron detenidos en la ciudad de Córdoba acusados de montar un falso allanamiento en una casa en la que robaron más de $30 millones, joyas y otros elementos de valor.

Los arrestados fueron identificados como el inspector oficial Matías Mercado y el cabo Emanuel Guardia, ambos integrantes de la PFA. Hay otros dos sospechosos que permanecen prófugos.

Cómo fue el allanamiento falso

El robo se produjo cuando cuatro hombres arribaron en una camioneta de la Policía Federal a una vivienda del barrio General Pueyrredón, en la zona este de la ciudad. Tres llevaban uniformes, pasamontañas y guantes. Al llegar le dijeron a la dueña de la casa, que estaba junto a sus hijos pequeños, que tenían que ingresar por orden de la Justicia y estaban acompañados por un supuesto testigo civil.

Pese a que los hombres no exhibieron una orden judicial, la mujer les permitió el ingreso. Una vez adentro, uno de los falsos policías permaneció junto a la familia mientras los otros recorrieron distintos sectores de la propiedad en busca de objetos de valor y terminaron llevándose más de $30 millones, joyas y otros elementos.

También rompieron una pared mientras buscaban una caja fuerte que, según los propietarios, no existía y antes de retirarse se llevaron el disco duro que almacenaba las imágenes de las cámaras de seguridad para evitar que quedaran registros del robo.

Investigación y arrestos

El falso operativo quedó al descubierto cuando regresó el dueño de la propiedad. Las víctimas realizaron consultas con distintas dependencias policiales y judiciales para confirmar el procedimiento y ninguna había dispuesto un allanamiento en ese domicilio durante el horario en el que habían ingresado los supuestos efectivos.

Tras la denuncia realizada por la familia, la Fiscalía Federal a cargo de Maximiliano Hairabedian inició una investigación y una de las primeras claves apareció al revisar las cámaras de seguridad de la zona ya que se logró detectar la camioneta utilizada durante el asalto.

Luego, los investigadores fueron hasta una sede de la PFA y encontraron una Toyota Hilux asignada a la Brigada de Investigaciones que coincidía con el vehículo visto en las imágenes. La Policía Federal aportó la documentación del móvil y su registro de geolocalización.

El análisis de esos datos permitió establecer que el kilometraje de la camioneta oficial había sido adulterado para ocultar el uso del vehículo durante el día en que ocurrió el robo.

Con las medidas realizadas, Mercado y Guardia fueron identificados como dos de los sospechosos y la Justicia ordenó secuestrar sus celulares para peritarlos. Durante el procedimiento se comprobó que ambos habían cambiado sus teléfonos durante la semana previa, por lo que los dispositivos no contenían información relevante para la investigación.

Los dos integrantes de la PFA permanecen detenidos mientras la Justicia continúa con las medidas para determinar quiénes fueron los otros dos hombres que participaron del robo.