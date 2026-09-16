Caen madre, abuela y tía por el abuso sexual de un nene de 8 años

Cuatro personas fueron detenidas en Santiago del Estero por una investigación por abuso sexual de un nene de 8 años, quien permanece bajo atención especializada en el Hospital Garrahan en la ciudad de Buenos Aires. Entre los apresados están la madre, la abuela y la tía del menor, además de un hombre señalado como el autor material de los abusos.

Cómo avanzó la investigación por el abuso

La causa comenzó a partir de una denuncia presentada por el papá del nene, oriundo de Mar del Plata, ante la Justicia de Santiago del Estero y luego también en Buenos Aires. El expediente apunta a determinar qué ocurrió con el menor durante distintos episodios que están bajo investigación.

Una medida clave fue la declaración del nene en Cámara Gesell, realizada la semana pasada. A partir de ese testimonio, el juez de Control y Garantías Diego Martín Vittar ordenó cuatro allanamientos a pedido de la fiscal Daiana Pérez Vicens.

Durante los procedimientos, personal de la Dirección de Investigaciones detuvo a cuatro personas. El relato del menor habría ubicado uno de los episodios investigados en la vivienda de uno de los sospechosos, durante una celebración de cumpleaños.

Según trascendió, el nene también habría mencionado encuentros vinculados con presuntos rituales umbanda. Debido a la gravedad de la situación, permanece bajo atención especializada en el Hospital Garrahan.

Los investigadores buscan determinar si las mujeres conocían la situación denunciada y qué intervención pudo haber tenido cada una frente a los presuntos abusos.

Qué secuestraron en los allanamientos

En los cuatro procedimientos realizados en Santiago del Estero, los investigadores secuestraron cuatro teléfonos celulares, tres computadoras portátiles, prendas de vestir y anotaciones que podrían aportar información al expediente.

Dentro de la vivienda del principal sospechoso, que sería el padre de un excompañero, también encontraron memorias externas, pendrives y tarjetas de memoria. Todo el material quedó preservado y será sometido a peritajes por especialistas forenses del Ministerio Público Fiscal.

Mientras se analizan esos dispositivos, los investigadores también tomaron testimonios a personas del entorno del nene y de los detenidos. Esas declaraciones buscan reconstruir los movimientos previos y las circunstancias de los episodios denunciados.

Por su parte, la madre, de 41 años, y la tía, de 43 años, quedaron alojadas en la Comisaría de la Mujer y la Familia de la Departamental 6 de Las Termas. La abuela de 77 años, debido a su edad, cumple la medida bajo arresto domiciliario.

En los próximos días, los cuatro detenidos deberán ser convocados a audiencias indagatorias. La Fiscalía deberá comunicarles formalmente las acusaciones y las pruebas reunidas hasta el momento, mientras continúa el análisis de los elementos incorporados al expediente.

El padre del menor también había sido detenido por una presunta obstrucción de la investigación y recuperó la libertad después de la declaración del menor mediante Cámara Gesell.

Tras recuperar la libertad, el hombre manifestó su intención de viajar a la ciudad de Buenos Aires para reencontrarse con su hijo, quien estaba bajo el cuidado de su abuela paterna.



