Caen tres mujeres con armas, docente mostró video pornográfico y otras noticias que sacuden hoy a Mendoza

-Una mujer que estaba presa se quitó la vida. El hecho sucedió mientras policías penitenciarios realizaban un curso de prevención del suicidio. La interna tenía 35 años de edad y estaba a poco días de recuperar su libertad. La encontraron sin vida en su propia celda, en la cárcel provincial "Complejo Almafuerte II", ubicada en Cacheuta. La mujer fue identificada como Karina Daniela González, estaba alojada en el ala 4 con una medida de Resguardo de la integridad Física, RIF.

-Inseguridad en pleno centro. Tres mujeres quisieron cometer un robo en Avenida San Martín y Las Heras. Dos de ellas son menores de edad. Tenían en su poder un revólver y dos armas blancas. Fueron detectadas gracias al sistema de videocámaras y las tres quedaron detenidas y a disposición de la justicia.

-7 delincuentes fuertemente armados asaltaron un comercio en Guaymallén. Sucedió en un negocio que se dedica a la venta de pollos ubicado en carril Bandera de los Andes al 10.500. Lograron amenazar a los empleados y clientes y se llevaron un teléfono de una mujer que en ese momento realizaba sus compras y algo más de 400 mil pesos.

-Un docente proyectó en clases imágenes pornográficas. Sucedió en la materia Física en el colegio Martín Zapata de Ciudad. El hecho ocurrió en medio del cursado del preuniversitario y testigos indicaron que también hubo fotografías de desnudos de personas vinculadas a ese colegio. Por este motivo los alumnos realizan una manifestación en forma pacífica para pedir explicaciones a las autoridades.

-Conflicto familiar en el departamento Maipú. Una mujer perdió la custodia y terminó detenida tras escapar con el bebé. Personal policial interceptó el vehículo de la acusada a la altura del distrito Rodeo del Medio a los pocos minutos del hecho y restituyó al menor con su padre. El niño tiene poco más de un año de edad y tres mujeres quedaron detenidas. Sucedió en una vivienda del Barrio Flores en la zona de San Roque y la mujer tenía prohibición judicial de acercamiento.

-Se perdieron dos turistas en zona de precordillera y tuvieron que poner en marcha un importante operativo para rescatarlos. Se trata de hombre y mujer de 26 y 31 años que salieron a caminar y se desorientaron. Fueron localizados a través de drones de las patrullas de policía. Ambos fueron encontrados en cerro "Quebrada del Toro" y la justicia informó que se encuentran en buen estado.

-Advierten por la presencia de personas que se hacen pasar por empleados de la empresa Aysam, Aguas Mendocinas. Ofrecen planes de pagos por deudas y piden dinero en el momento. Desde el ámbito oficial piden a la población denunciar al 911 este tipo de hechos. Recomiendan extremar las precauciones y no brindar datos personales, información bancaria, números de tarjetas ni realizar pagos a personas que se presenten en el domicilio.

-La compañía Unilever dejará de operar en su planta de Guaymallén y dejará 60 familias desocupadas. Decidió poner fin al proceso que abastecía a la elaboración de productos Knorr. La medida impacta directamente a productores locales y empleados.

-Denuncian mala gestión en el manejo del arbolado público. Los árboles se caen por una selección incorrecta de implantación, poda errónea y déficit en el riego. La nueva Ley 9.702 otorga a los municipios la potestad sobre el manejo del arbolado público, dividiendo competencias con la Secretaría de Ambiente provincial y generando debate entre los organismos. Ante esto, especialistas en paisajismo de la Universidad de Mendoza advierten sobre serias deficiencias técnicas en el riego, la poda y la selección de especies que provocan la caída de árboles. Para abordar esta problemática y coordinar soluciones, se realizará una reunión clave entre autoridades provinciales, municipales y arquitectos.

-Hombre robó la cubierta de auxilio de una camioneta. Sucedió en inmediaciones de calles Bolivia y Fernando Fader en la Sexta Sección de Ciudad. Fue seguido por cámaras de videovigilancia y lograron apresarlo en calle Anzorena. Quedó a disposición de la Oficina Fiscal de la zona.

-Un puma joven murió tras ser atropellado en un tramo de la Ruta Provincial 153 que atraviesa la Reserva de la Biosfera Ñacuñán, en el este de Mendoza. El episodio volvió a poner el foco sobre una problemática que afecta a la fauna silvestre en distintos corredores naturales de Mendoza.

-Dos delincuentes ingresaron a robar a una vivienda particular. Sucedió la mañana de este martes en calle Magallanes, barrio Serioni en el departamento San Rafael. Cuando escapaban, las víctimas pidieron ayuda al 911. A los pocos minutos personal policial logró rodear, reducir y apresar a los acusados que quedaron a disposición de la justicia.

-Condenaron a la Municipalidad de Las Heras a indemnizar a un conductor que volcó en la vía pública. La Tercera Cámara de Apelaciones fijó una responsabilidad compartida al 50% entre el municipio, por omitir la señalización de escombros, y el automovilista, por circular en exceso de velocidad.

-Choque en Ciudad. Auto y camioneta impactaron en la esquina de Ituzaingó y Jujuy en la cuarta sección. Hubo heridos leves, y denunciaron demora de más de una hora para el arribo de una ambulancia.

-Choque en Luján de Cuyo. Sucedió en la esquina de calles Vallcanera y Taboada. Impactaron auto y moto.

-Choque en Godoy Cruz. Sucedió en la esquina de calles Balcarce y Aconcagua. Impactaron dos autos.

-Choque en San Martín. Dos jóvenes circulaban en moto y resultaron con lesiones. Tienen 16 y 20 años e impactaron contra un auto en inmediaciones de calles Tucumán y Belgrano.