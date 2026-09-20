¡VIDEO! Así cae de la camilla un paciente mientras es trasladado por enfermeros

Un grave incidente ocurrió en el barrio Villa Clelia, cuando se registró la caída de paciente en camilla en la ciudad balnearia de Mar de Ajó en el momento exacto en que personal de salud intentaba subirlo a la ambulancia.

El hecho fue grabado por vecinos en la esquina de las calles Ascasubi y Azopardo, desencadenando una profunda indignación tras viralizarse las imágenes que exhiben las supuestas negligencias durante el procedimiento.

Detalles del siniestro

El operativo se puso en marcha luego de una llamada de alerta realizada por habitantes de la zona, quienes advirtieron que no veían desde hacía varios días a un vecino de la cuadra. Ante la posibilidad de una emergencia médica, unidades de salud, efectivos policiales y personal de bomberos se hicieron presentes en el lugar.

Sin embargo, la maniobra de traslado derivó en un desenlace insólito. Mientras el personal sanitario elevaba la estructura para ingresarla a la ambulancia, la camilla cedió y el paciente cayó directamente sobre el asfalto, a la vista de decenas de personas que presenciaban la escena.

Exposición y malestar entre los vecinos de Villa Clelia

Más allá del golpe derivado de la caída, los testigos del episodio manifestaron su repudio por las condiciones en las que se llevó a cabo el procedimiento.

Según explicaron los vecinos que filmaron el video, el hombre fue retirado de su vivienda con parte del cuerpo expuesta y sin ropa interior, en un horario en el que había numerosos adultos y niños transitando por la vía pública.

Entre las denuncias que circularon en plataformas digitales, diversos usuarios remarcaron:

Falta de preservación del paciente: Se cuestionó la ausencia de mantas o coberturas básicas para resguardar la intimidad de la persona asistida.

Fallas en la maniobra: Se señalaron aparentes negligencias operativas en el manejo del equipamiento médico al momento del encastre en el vehículo sanitario.

Trato inadecuado: Diversos testimonios refirieron un trato poco profesional por parte del chofer de la ambulancia y el personal médico a cargo del traslado.

Sin partes oficiales sobre la salud de la persona

Pese a la rápida propagación del contenido audiovisual y la repercusión en la comunidad del Partido de La Costa, hasta el momento no se emitieron informes oficiales por parte de los centros asistenciales ni de las autoridades municipales de salud para aclarar el estado físico de la persona asistida.

Tampoco trascendió públicamente la identidad o edad del hombre, ni se ha confirmado de manera oficial qué servicio de emergencias estuvo a cargo de la intervención. En tanto, los vecinos no descartan formalizar un reclamo institucional ante el área de salud correspondiente.