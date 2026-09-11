Callejero Fino declarará ante el fiscal: "Va a contar que está siendo amenazado"

Callejero Fino declarará este viernes ante el fiscal en la sede del Ministerio Público de Benavídez, ubicada junto a la comisaría donde permanece detenido por portación de un arma de guerra.

Su abogado Diego Storto anticipó que el músico de RKT contará que tanto él como su hijo fueron amenazados de muerte en varias oportunidades y buscará sostener esa versión con pruebas y testimonios.

Antes de ingresar a la fiscalía, Storto mantuvo cautela sobre el contenido de la declaración.

Según explicó el abogado, el artista está "bien y entero", además de "confiado y expectante" frente a la declaración. La defensa sostiene que las amenazas contra el músico y su hijo serán un punto central de su presentación ante el fiscal.

"Va a contar que está siendo amenazado. Lo hará con pruebas, testimonios", afirmó Storto. También explicó que la situación relacionada con el hijo del cantante fue determinante para la decisión de avanzar con esa estrategia: "Cuando se meten con tu hijo uno no repara en el límite sin pensar en otra cosa que no sea la familia".

Mientras tanto, Callejero Fino continuará detenido durante otros 15 días. Durante ese período, su abogado deberá reunir material que permita justificar por qué el músico circulaba con una Glock calibre .40 con la numeración suprimida y en una camioneta sin patente.

La situación judicial del cantante se definirá a partir de los elementos que presente su defensa y de la investigación por la portación del arma. El objetivo de Storto es que esas pruebas permitan explicar las circunstancias que rodearon el episodio y avanzar hacia la recuperación de la libertad del artista.

El antecedente judicial de Callejero Fino

No es la primera vez que Callejero Fino atraviesa un conflicto con la Justicia. Cuando tenía 20 años, fue condenado a seis años de prisión por un robo y pasó cinco meses detenido en un penal.

Después de ese período, el músico continuó cumpliendo la pena bajo arresto domiciliario y con una tobillera electrónica. En distintas entrevistas, reconoció que aquella etapa estuvo marcada por malas decisiones y por sus vínculos con personas que lo llevaron a involucrarse en situaciones delictivas.





