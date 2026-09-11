Callejero Fino declaró ante la Justicia y busca cambiar su situación procesal

El músico Simón Nattanael Alvarenga, conocido en el ambiente artístico como Callejero Fino, prestó declaración ante las autoridades judiciales en el marco de la investigación que lo involucra en delitos de extorsión y asociación ilícita.

El cantante optó por brindar detalles sobre su participación en los hechos investigados para intentar destrabar su situación penal y solicitar el beneficio de la libertad preventiva.

La estrategia de la defensa y los detalles de la audiencia

Durante la presentación ante los funcionarios del tribunal, el referente del género urbano prestó declaración formal y respondió a las preguntas formuladas por la fiscalía:

Acompañado por sus representantes legales, el imputado negó haber integrado una red dedicada a maniobras extorsivas y desligó su actividad artística de las acusaciones interpuestas.

La representación técnica solicitó formalmente el cese de la prisión preventiva o la morigeración de las condiciones de detención a través de una fianza o prisión domiciliaria.

Los abogados defensores presentaron documentación orientada a acreditar domicilio fijo y ausencia de peligro de fuga o entorpecimiento probatorio.

Los pasos a seguir en la causa judicial

Tras escuchar la versión de Simón Nattanael Alvarenga, el juez a cargo del expediente deberá evaluar los elementos aportados durante la jornada e interrogar a otros involucrados antes de resolver los planteos de la defensa.

Las partes querellantes y el fiscal interviniente solicitaron mantener las restricciones preventivas firmes mientras avanzan los peritajes sobre dispositivos móviles e informes patrimoniales.

El tribunal fijó un plazo de diez días hábiles para definir si ratifica la prisión preventiva o si concede los beneficios de excarcelación requeridos.