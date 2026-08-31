Declaró Callejero Fino y seguirá en prisión por portación ilegal de arma

El cantante Simón Natanael Alvarenga, más conocido como Callejero Fino, declaró este lunes ante la Justicia por los delitos de portación ilegal de arma y sustracción de la numeración registral. El joven de 31 años negó que le perteneciera la pistola Glock calibre .40 secuestrada durante un control vehicular. Continuará detenido e incomunicado.

La declaración se realizó ante el fiscal Cosme Iribarren. Rechazó ser el propietario del arma por la que quedó involucrado en la causa.

El control que terminó con la detención

El procedimiento ocurrió el domingo cuando Callejero Fino circulaba en una camioneta Volkswagen Amarok sin patente junto a su acompañante, Steven Joel Rocca, de 27 años. Ambos fueron interceptados durante un control realizado por la Patrulla Municipal de Tigre.

El operativo se concretó en un recorrido preventivo sobre calle Italia y la Ruta 27, en la localidad de Villa La Ñata. Durante el procedimiento fue encontrada una pistola Glock calibre .40, cuya tenencia es investigada por la Justicia.

Alvarenga se quedó sin abogado en la causa. Ignacio Barrios renunció a su defensa ya que la estrategia que le había recomendado había sido no declarar ante la Justicia.

La acusación contempla los delitos de portación ilegal de arma y sustracción de la numeración registral. La primera figura tiene una pena mínima de 3 años y 6 meses de prisión, por lo que no es excarcelable.

El cantante ya había tenido un antecedente con la Justicia cuando tenía 20 años. En aquella oportunidad fue condenado a seis años de cárcel por un robo.

Por ese hecho, Callejero Fino permaneció cinco meses detenido en un penal. Después continuó cumpliendo la condena bajo la modalidad de arresto domiciliario.

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