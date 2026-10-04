Apenas unos días después de que el fiscal a cargo de la investigación solicitara al juez el procesamiento con prisión preventiva para Natanael Simón Alvarenga, popularmente conocido como Callejero Fino, el cantante de cumbia 420 que fue detenido con una 4x4 floja de papeles y una pistola en su interior, la Justicia decidió concederle al acusado la prisión domiciliaria.

El músico, que vive en un barrio cerrado de la localidad bonaerense de Pilar, deberá colocarse una tobillera electrónica para su monitoreo por parte de las autoridades. El fiscal competente, Cosme Iribarren, había solicitado que el artista fuera procesado con prisión preventiva por "riesgo de fuga", pero la Justicia decidió modificar su imputación a portación ilegal de arma de guerra atenuada. No obstante, la medida aún debe quedar firme.

El músico derquino de 31 años fue detenido el pasado 30 de agosto en la zona de Villa La Nata, partido de Tigre, luego que efectivos de la Policía Bonaerense detectaran una camioneta Volkswagen Amarok que circulaba sin patente, la cual era conducida por el artista. Durante el procedimiento, los agentes encontraron dentro del rodado una pistola Glock calibre .40 con la numeración limada, lo que motivó la detención del músico y de un familiar que iba de acompañante. Ambos, presuntamente, se dirigían al cumpleaños de Rei, también cantante y a su vez novio de María Becerra.

Callejero Fino salió de la cárcel y vuelve a su casa, pero con una tobillera.

En lo que va de la causa, Callejero Fino ya declaró dos veces: en la última exposición, a pesar de que en un principio había negado que la pistola fuera suya, habría señalado que circulaba armado debido a las reiteradas amenazas que estaba sufriendo por parte de su ex manager Carlos Mauricio "Mauri" Fernández, quien a su vez también fue detenido.

El apresamiento del empresario tuvo lugar cuando la Policía Bonaerense concretó un allanamiento en el barrio cerrado Maschwitz Club, de la localidad bonaerense de Escobar, donde se logró la detención de Fernández, quien fuera representante de Callejero Fino.

Iribarren, fiscal a cargo de la UFI de Benavídez, ordenó el apresamiento de Fernández por amenazas coactivas tras la denuncia del músico, quien habría expuesto en sus declaraciones que portaba el arma por protección.