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Martes, 1 de septiembre de 2026

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INVESTIGACIÓN

Callejero Fino seguirá preso: la Justicia ordenó peritar su celular

La jueza de Garantías de San Isidro formalizó la detención del cantante de RKT por la portación de una pistola con numeración suprimida. La medida de investigación también alcanza a su primo.

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El cantante de cumbia RKT Simón Nattanael Anselmo, conocido artísticamente como Callejero Fino, continuará privado de su libertad luego de que la Justicia de San Isidro formalizara su detención y ordenara la apertura de su teléfono móvil en el marco de la causa por portación ilegal de arma de guerra.

Peritaje informático y avance de la investigación

La jueza de Garantías Mariana Soledad Schemberger dio lugar al pedido del fiscal Cosme Iribarren, titular de la UFI de Benavídez, para dictar la prisión preventiva del músico y disponer el secuestro y peritaje de los dispositivos electrónicos incautados durante el procedimiento.

La medida procesal también afecta a su primo, Steven Joel Ricca, quien viajaba en el mismo vehículo al momento del operativo policial. Las autoridades judiciales buscan analizar los chats y registros telefónicos para determinar el origen del armamento hallado.

El operativo policial y la causa judicial

El procedimiento ocurrió el fin de semana en la zona de Villa La Ñata, cuando efectivos de la Policía Bonaerense interceptaron una camioneta Volkswagen Amarok que circulaba sin la chapa patente colocada.

Durante la requisa del vehículo, los uniformados encontraron una pistola Glock calibre .40 que contaba con la numeración suprimida. Tras la falta de documentación respaldatoria, las autoridades procedieron a la aprehensión del artista y el traslado del caso a sede judicial.

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