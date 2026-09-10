Callejero Fino volverá a declarar y definirán su situación procesal

El cantante de RKT Simón Natanael Alvarenga, conocido como Callejero Fino, volverá a declarar el viernes ante la Justicia, mientras se analiza su situación procesal por la portación ilegal de un arma y la suspensión de su numeración registral.

La medida fue dispuesta este jueves por la mañana por el fiscal Cosme Iribarren, de acuerdo con la prueba incorporada al expediente. La ampliación de la declaración fue solicitada a partir de esos nuevos elementos.

Durante la nueva testimonial podría definirse si se extiende el plazo de prisión preventiva para Callejero Fino y su primo Steven Joel Rocca, de 27 años, quien viajaba con el músico cuando ambos fueron detenidos.

El abogado del cantante también pidió una prórroga para definir la medida. El viernes las defensas de los dos jóvenes habían solicitado la excarcelación, pero el pedido fue rechazado.

La causa por el arma y la detención

Actualmente, ambos permanecen alojados en la Comisaría 4ª de Benavídez, en Tigre. La jueza de Garantías de San Isidro Mariana Schemberger también autorizó el análisis del celular de Callejero Fino, de 31 años, una decisión que los investigadores consideraron esperable.

La detención ocurrió durante un control vehicular realizado por la Patrulla Municipal de Tigre. Callejero Fino circulaba junto a Rocca en una camioneta sin patente cuando fueron interceptados en un recorrido preventivo en la zona de Italia y Ruta 27, en Villa La Ñata.

En su primera declaración ante el fiscal Iribarren, el músico negó ser el dueño de la pistola Glock calibre .40 que fue secuestrada y que tenía la numeración limada. El cantante cuenta ahora con el abogado Diego Storto como representante legal.

Para el delito de portación ilegal de armas, la pena mínima prevista es de 3 años y 6 meses de prisión, por lo que la acusación no permite la excarcelación. La situación procesal de Callejero Fino dependerá de los próximos pasos de la investigación y de la declaración que brinde este viernes.

Ya tenía un antecedente penal: fue condenado a seis años de prisión por un robo que cometió cuando tenía 20 años. En aquella oportunidad pasó cinco meses detenido en un penal y luego cumplió el resto de la condena bajo arresto domiciliario.