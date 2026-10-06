Caminaba de su casa al trabajo, dos motochorros quisieron asaltarlo y los echó a las trompadas

Un hombre que salió de su casa para dirigirse a su trabajo fue interceptado por dos motochorros, pero la víctima reaccionó, los enfrentó a golpes y logró que escaparan sin llevarse nada.

Fuentes policiales indicaron que el episodio ocurrió en horas de la noche en el noroeste del conurbano, en donde los delincuentes se subieron a la vereda con la moto y trataron de intimidar al hombre al simular que tenían un arma, pero no lograron su cometido.

Los delincuentes cruzaron el vehículo para cortarle el paso a la víctima, pero su intento de intimidación no surtió efecto y el hombre avanzó con violencia contra ellos.

Ambos ladrones bajaron de la moto para intentar concretar el robo, pero uno de ellos comenzó a retroceder ante los golpes de la víctima. El delincuente perdió el equilibrio y cayó al piso, y el hombre aprovechó ese momento para pegarle.

Trompadas a un ladrón





La situación terminó de una manera inesperada ya que la víctima golpeó a uno de los ladrones, que quedó en el suelo durante unos segundos. Después, los dos delincuentes volvieron a la moto y escaparon del lugar sin conseguir concretar el robo.

Finalmente, el hombre resultó ileso y no le robaron sus pertenencias en un hecho que quedó registrado en imágenes (ocurrido el pasado 29 de septiembre a las 21.18), donde se observa el momento en que los ladrones se acercan a la víctima, bajan de la moto y comienza el forcejeo.

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