Camionero se descompensó en plena avenida General Paz y murió

Un dramático episodio tuvo lugar este viernes sobre la avenida General Paz, a la altura del barrio de Mataderos, en donde un camionero se descompensó mientras manejaba la unidad, logró detener la misma sobre el costado de la arteria pero murió a los pocos minutos.

Fuentes de la Policía de la Ciudad informaron que el trágico desenlace ocurrió cerca de las 4 de este viernes sobre la General Paz a la altura de la avenida Juan Bautista Alberdi, cuando por causas que se investigan, el conductor de 44 años sufrió una descompensación.

El chofer del camión que realizaba traslados de mercaderías iba por el centro de la avenida, cuando la víctima (cuyos datos filiatorios no fueron revelados a la prensa) sufrió el incidente y para evitar un choque múltiple con otros rodados, decidió "tirarse a la izquierda" y frenar el rodado.

A los pocos minutos, se produjo un llamado presuntamente de este persona al 911 y llegó una ambulancia privada, que a pesar de los esfuerzos de los profesionales por salvarle la vida por medio de Reanimación Cardiopulmonar (RCP), no pudieron sacar de esa situación al camionero.

Familiares desconsolados

Con la confirmación de la muerte del hombre, personal policial presente en el lugar acordonó el carril rápido de la avenida, y tras constatar la identidad de la víctima por su documentación, se procedió a llamar a los familiares.

Otro momento de conmoción terrible fue cuando llegó el padre del hombre fallecido, quien al enterarse de lo ocurrido, sufrió una descompensación y fue atendido dentro de la ambulancia que estaba estacionada a metros del camión.

Finalmente, los peritos policiales se encargaron de realizar las correspondientes averiguaciones mientras que el cuerpo fue trasladado a la morgue judicial para realizar la autopsia y determinar las causas de la muerte del camionero.

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