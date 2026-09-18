Camioneta fuera de control se incrustó en el frente de una panadería

Una camioneta protagonizó un violento choque en Dock Sud, en donde por causas que se investigan, el conductor perdió el control de la unidad y se incrustó en el frente de una panadería. Solamente él resulto herido por el episodio y fue trasladado a un hospital cercano.

Fuentes policiales indicaron que el siniestro ocurrió a las 4.20 de este viernes sobre la calle Leandro Alem al 1.400, en donde una camioneta negra de marca Renault subió a la vereda y chocó a uno de los costados del establecimiento.

Tras el fuerte impacto contra la panadería, en el cual se activaron los airbags de la unidad, el conductor, quien iba solo, fue derivado con leves politraumatismos al Hospital Fiorito. Su condición es estable.

Según la primera hipótesis, la camioneta circulaba por Alem y por causas que se investigan, dio un giro, subió a la vereda e impactó contra la pared de la panadería, y debido a la hora en que ocurrió el siniestro es que no hubo más heridos.

Testimonio

El panadero que estaba trabajando dentro del local dialogó con Crónica y contó: "Estaba dentro del lugar y sentí un fuerte choque. Esto fue a las 4.20 y sabemos que hubo un herido, que es el conductor de la camioneta, que me parece estaba alcoholizado y estaba solo. por suerte, podemos abrir bien y sin problemas".

La calle Alem fue cortada al tránsito por efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires hasta tanto se realicen las correspondientes pericias para saber qué ocurrió en el choque. Además se esperaba el resultado del control de alcoholemia del conductor del rodado.

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