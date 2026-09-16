Candela Arizaga volvió a solicitar el levantamiento de la prohibición de contacto con Facundo Moyano

El abogado de Candela Arizaga interpuso una nueva presentación ante la Fiscalía de Género Norte de la Ciudad de Buenos Aires, solicitando que se dejen sin efecto las medidas cautelares que le prohíben mantener contacto y acercarse a Facundo Moyano.

El pedido fue redactado y presentado en las últimas horas por el letrado Roberto Herrera, en el marco de la investigación judicial iniciada por un presunto contexto de violencia en la pareja.

En el escrito, el abogado solicitó el "inmediato levantamiento" de todas las restricciones de acercamiento dictadas por la Justicia durante la etapa de instrucción.

El abogado de modelo solicitó el "inmediato levantamiento" de todas las medidas de restricción.

La defensa de la modelo sostiene que desaparecieron las circunstancias de riesgo que motivaron en su momento las medidas restrictivas hacia la expareja.

El escrito remarca que, de acuerdo con los dichos de la propia involucrada, no existieron episodios de violencia física ni psicológica, a la vez que negó haber sido víctima de una privación ilegítima de la libertad.

Ante este escenario, el abogado defensor planteó la voluntad de Arizaga de retomar el vínculo con Moyano, argumentando que la medida procesal exige una amenaza actual para mantener activas las restricciones.

El planteo advierte que una medida cautelar de índole preventiva no puede transformarse por el paso del tiempo en una consecuencia autónoma e indefinida dentro de un expediente en trámite.

Asimismo, la defensa cuestiona que la fiscalía mantenga la prohibición basándose exclusivamente en la hipótesis inicial que dio origen a la causa, desatendiendo los nuevos testimonios incorporados al sumario.

En el documento se aclara que la petición no busca minimizar los protocolos de protección previstos contra la violencia de género, ni pretende que la decisión exclusiva de una parte determine el cierre del proceso.

Sin embargo, el letrado enfatizó que, ante la negación formal de los hechos de violencia por parte de la supuesta damnificada, la fiscalía se encuentra obligada a fundamentar cuál es el peligro real que justifica la continuidad de la medida.

La resolución sobre el pedido de la defensa quedará ahora a cargo de los representantes de la Fiscalía de Género Norte, quienes deberán resolver si modifican el estatus de las restricciones vigentes.