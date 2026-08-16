Cansado de los robos dormía en su local: ingresó un delincuente adolescente y lo mató a tiros

Un comerciante asesinó a un ladrón que intentó robarle la camioneta que estaba estacionada en la puerta de su local. La víctima es un adolescente de 16 años que falleció a 50 metros del lugar.

El dueño del comercio había ido a dormir a este local, situado en la ciudad de Mar del Plata, luego de ser asaltado la noche anterior con el objetivo de vigilarlo, cuando advirtió que un grupo de seis personas intentó abrir su vehículo.

Según fuentes policiales, los asaltantes que se movilizaban en tres bicicletas habrían pasado por el lugar y regresaron minutos más tarde para efectuar el robo. Al notar esta secuencia, el hombre efectuó siete disparos y uno de los asaltantes falleció tendido en el suelo.

El comerciante fue detenido y deberá declarar este lunes ante la Justicia; por su parte, el arma que utilizó para matar al ladrón fue secuestrada por efectivos de la policía científica que realizó las primeras pericias en el lugar de los hechos.

Cómo continúa la investigación

El dueño del local afronta una causa por "homicidio agravado por el uso de arma de fuego" tras la muerte del adolescente y, además, en uno de los allanamientos en el comercio, encontraron varias armas en el interior de la camioneta.

Horas más tarde de esta secuencia, un adolescente de 15 años ingresó al Hospital Interzonal General de Agudos con una herida de arma de fuego y la pérdida de tres dedos. Según trascendió, acusó un problema en una estación de servicio cercana al local.

Los investigadores trabajan para determinar si hubo una coincidencia entre ambos casos y en la identificación de los cuatro integrantes de la banda que, hasta el momento, se mantienen prófugos.

En simultáneo a la causa que afronta el dueño del comercio, comenzaron las investigaciones por "robo agravado en poblado y en banda" para determinar quiénes participaron del intento de robo.