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Jueves, 1 de octubre de 2026

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INCENDIO

Caos en Constitución: se prendió fuego una escalera mecánica y evacuaron la estación

Los bomberos trabajan para apagar las llamas. El personal de Trenes Argentinos evacuó el lugar.

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El incendio en una escalera mecánica obligó a evacuar la estación de trenes de Constitución y a montar un operativo para la contención de las llamas.

El incidente ocurrió el jueves a la mañana debajo de una escalera mecánica ubicada en el sector del hall que comunica con la avenida Brasil.

En el lugar trabajaron 10 ambulancias del SAME y autobombas, por lo que el tránsito se desvió a la altura de la calle Salta.

Hubo una única persona afectada, un masculino de 26 años, quien fue derivado al Hospital Penna por inhalación de humo.

Comunicado de Trenes Argentinos


Trenes Argentinos comunicó que el principio de incendio se produjo a las 8:50 en el subsuelo de la estación Plaza Constitución.

Además, confirmó que personal especializado de bomberos extinguió el fuego, cuyas causas son materia de investigación.

El servicio de trenes se desarrolla según sus cronogramas habituales. En tanto, desde EMOVA, informaron que la línea C de subte funciona sin inconvenientes.

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