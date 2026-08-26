Caos en Mendoza por violento Zonda que derribó árboles, postes de luz y cables

-A pesar del viento Zonda hubo clases con normalidad en toda la provincia. Superó los 80 km por hora en algunos sectores. Durante la mañana no se emitió ningún comunicado oficial. Solo para el turno tarde suspendieron clases presenciales en las localidades: Potrerillos, Las Carreras y en todo el departamento Lavalle.

-Se reportó la caída de un árbol de importantes características. Tapó toda la traza a lo ancho de la ruta provincial 52 en la zona de Villavicencio.

-Un segundo árbol tapó la circulación en calle Guido Spano también en el departamento Las Heras. Sucedió a metros de calle Manuel A. Sáez, al caer el árbol arrastró un poste de luz y cortó los cables.

-Cayó un tercer árbol y afectó toda la calzada en calle 3 de febrero y Bernardo O Higgins en Las Heras.

-Otro árbol cayó sobre una humilde vivienda y perforó el techo. Se salvó de milagro su propietaria de nombre Florinda y de 89 años de edad. Los árboles están totalmente secos en inmediaciones de calles José María Videla al 1087 también en Las Heras.

-Cayó parte de un techo en la estación de servicios ubicada en Corredor del Oeste y Paraguay, en Godoy Cruz. No se registraron heridos.

-Fue casi nula la visibilidad en ruta nacional 40. Sucedió a la altura de "El Borbollón" en el departamento Las Heras.

-Cayó un poste de luz. Sucedió en calle Las Rosas del barrio Aeroparque.

-También cayó un árbol en calle Independencia y Sucre, Las Heras.

-Ramas de gran tamaño cayeron en el ingreso a la Escuela "Casiva". Celadores trabajaron para limpiar el frente del colegio y evitar inconvenientes.

-Troncos con ramas y hojas secas cayeron en la puerta del Colegio "Don Bosco" ubicado en pleno centro de Mendoza en inmediaciones de calle Córdoba entre Salta y Rioja. No hubo alumnos ni personal docente heridos.

-Importante choque en cadena en el Corredor del Oeste. Sucedió a la altura de calle Paraná, mano al sur. Hubo 4 vehículos involucrados y uno de ellos produjo un vuelco. 2 personas resultaron con heridas de consideración.

-Choque en zona de la terminal de ómnibus. Impactaron colectivo de línea y auto particular. Sucedió en la salida del ala oeste en la mano que va hacia el norte. Hubo complicaciones en la circulación vehicular.

-Conductor borracho cayó a un zanjón. Sucedió esta madrugada en calles Tandil y Cerro Arco en el departamento Las Heras. Conducía su camioneta Peugeot y terminó de punta en un cauce de agua. El test de alcoholemia le dio positivo con 2.54 gramos de alcohol en sangre.

-Otro hombre alcoholizado amaneció durmiendo en la vereda. Está en situación de calle, fue identificado por personal policial. Tiene 39 años de edad. El procedimiento se realizó en Avenida Hipólito Yrigoyen al 1700 en el centro de San Rafael.

-Incendio en Guaymallén. Sucedió anoche en un depósito de repuestos sanitarios ubicado en calles Espejo y Lamadrid en zona de Dorrego. No hubo víctimas y bomberos trabajaron para evitar que las llamas afectaran propiedades vecinas.

-Volcó un furgón de la Infantería. Se desplazaba por Costanera y fue chocado por una camioneta. Seis policías terminaron internados.

-Varios autos quedaron enterrados en calle Roca y La Purísima en el departamento Guaymallén. Habilitaron el tránsito luego de una obra que hizo la empresa provincial de agua y cloacas Aysam. Hubo filtraciones de agua y los vehículos quedaron enterrados.

-Se recuerda a los mendocinos que viajen a la Ciudad de Buenos Aires que está cerrado el aeroparque Jorge Newvery por obras en la pista. En consecuencia todos los vuelos llega y salen desde el aeropuerto internacional de Ezeiza.

-Profesionales del derecho encabezarán este viernes 28 de agosto una Jornada de "Lucha y Visibilización" frente al Palacio de Justicia mendocino. Será para exponer el crítico estado de la administración pública de justicia. La manifestación, impulsada por la agrupación Profesionales del Derecho Autoconvocados bajo la consigna "Justicia de Luto", se desarrollará desde las 11 horas. El cuerpo de reclamos abarca extensas dilaciones en las causas, la fijación de audiencias con demoras de varios meses y el retraso persistente en la emisión de dictámenes y resoluciones. Asimismo, la agrupación denunció severas trabas para tomar contacto con los funcionarios, una marcada escasez de recursos institucionales, fallas técnicas en los sistemas informáticos y una creciente precarización de la labor profesional. La problemática adquiere matices de mayor gravedad en Fuero de Familia, donde la lentitud procesal perjudica de manera directa el abordaje de demandas por alimentos, cuidados, regímenes de comunicación y medidas de protección de menores. De igual forma, el ámbito Laboral registra serios retrasos en la tramitación de expedientes ante la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), registrando casos paralizados por más de medio año.