Cayeron los motoqueros que hirieron a tiros a un pibe de 17 años

Dos motoqueros fueron detenidos al estar sindicados de herir a balazos a un pibe, de 17 años, en un intento de asesinato registrado en el norte del conurbano bonaerense. A su vez, los pesquisas policiales apresaron a un tercer sospechoso, aunque por encubrimiento.

Voceros judiciales revelaron que los implicados en la tentativa de homicidio de la víctima tienen 27 y 18 años.

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Según agregaron los informantes, los individuos resultaron apresados por los servidores públicos de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SubDDI) pilarense y de la D.D.I. de la zona, con el apoyo de la comisaría séptima del distrito y en base a las directivas impartidas por el doctor Germán Camafreita Steffich, fiscal de la Unidad Funcional Descentralizada N° 3 de los tribunales locales.

Trascendió que los procedimientos se realizaron en tres fincas situadas en Magallanes al 3800, casi en el cruce con Carlos Pellegrini, donde los policías capturaron a los sujetos y a un tercer sospechoso, de 22 años, que se cree que habría actuado como encubridor de los malvivientes.

Lo incautado en las requisas

Gracias a las requisas, los uniformados consiguieron incautar prendas de vestir en las viviendas de los hampones (los mismos las habrían tenido colocadas cuando atacaron a balazos al menor); en tanto que en el inmueble habitado por el presunto encubridor fueron secuestradas una motocicleta Honda Tornado XR de 300cc carente de dominio, una pistola Bersa 3.80 con la numeración limada y 94 municiones de dicho calibre.

Además, se efectuó un cuarto operativo en un inmueble ubicado en el cruce de Magallanes y España.

Así fue el ataque a disparos

Al respecto, consta en el expediente que el hecho se produjo días pasados en la esquina de Carlos Salas y Pedro Chutro, cuando los motoqueros agredieron a tiros a la víctima, quien posteriormente tuvo que ser asistida por los médicos en la Unidad de Diagnóstico Precoz (U.D.P.) del barrio, oportunidad en la que se certificó que presentaba un certero impacto de arma de fuego en la pierna derecha y que se hallaba fuera de peligro.

En el escenario del ilícito, los policías incautaron siete vainas servidas.

Problemas vecinales

Como consecuencia de lo sucedido, los funcionarios dialogaron con la madre del adolescente, quien les aseguró que los delincuentes habían baleado a su hijo debido a problemas vecinales, descartándose por tal motivo y por completo un asalto.

Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada "Homicidio en grado de tentativa", el Juzgado de Garantías N° 6 perteneciente a la jurisdicción.

Por F.V.

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