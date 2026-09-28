Capturaron a un dealer que había herido de un balazo en la cabeza a un nene de 5 años en una pelea por venta de drogas

Un dealer, que está sindicado de haber baleado en la cabeza a un nene de 5 años, fue detenido por los pesquisas policiales. El suceso, que había sido publicado en su momento por cronica.com.ar, se registró en julio en el oeste del conurbano bonaerense. Los investigadores creen que el individuo, en realidad, habría pretendido asesinar a uno de los hermanos del chico, a raíz de una pelea por venta de drogas.

Voceros judiciales revelaron que el sujeto resultó apresado por los servidores públicos de la comisaría primera del distrito.

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Según agregaron los informantes, al sospechoso le incautaron cocaína y marihuana.

De acuerdo a los trascendidos, el objetivo del malviviente habría sido matar a balazos a uno de los hermanos del menor como consecuencia de una terrible disputa originada en la comercialización de sustancias estupefacientes.

Así fue la agresión a disparos





Tal lo difundido, el hecho se produjo a las 22.10 del 7 de julio, cuando el pequeño estaba en su finca, situada en el cruce de Florentino Ameghino y Vélez Sarsfield, en el Barrio Vista Linda.

En dichas circunstancias aparecieron en escena dos hampones armados, quienes se movilizaban a bordo de una motocicleta y que comenzaron a efectuar disparos.

Como saldo del ataque, el menor fue alcanzado por un certero proyectil en el cráneo y, por dicho motivo, debió ser luego conducido, de urgencia, al Hospital Interzonal General de Agudos Vicente López y Planes, donde médicos del establecimiento certificaron que presentaba una certera herida de arma de fuego en la región de la nuca.

El aporte de los habitantes del vecindario





Algunos habitantes del vecindario dijeron que escucharon al menos doce detonaciones.

Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada "Abuso de arma y lesiones", la doctora María Alejandra Ludigliani, de la Unidad Funcional N° 10 perteneciente a los tribunales de la jurisdicción.

Por F.V.

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