Detienen a un hombre por el crimen de su esposa: creyeron que había fallecido por una enfermedad, pero fue estrangulada

Una mujer, de 43 años, fue estrangulada y, por el asesinato, los pesquisas policiales detuvieron a su esposo. El femicidio se registró en el oeste del Conurbano bonaerense y, en un comienzo, se creyó que la víctima había fallecido como consecuencia de una enfermedad.

Voceros judiciales revelaron que la occisa fue identificada, en forma oficial, como Karina Villarruel.



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Según agregaron los informantes, el hecho se descubrió en el interior de una finca situada en Italia al 900, casi en el cruce con Bolivia, donde los integrantes del Comando Patrulla (C.P.), al ser alertados por un llamado telefónico recibido en el número de emergencias 911, hallaron el cadáver de la mujer, tendido al costado de una cama.

Trascendió que, en el inmueble, estaba el individuo, de 35 años, quien les aseguró a los uniformados que, al despertarse, había observado el cuerpo de su pareja.

Lo que determinaron las pericias

En un principio, los funcionarios opinaron que la víctima había perdido la vida por una severa enfermedad, pero finalmente los peritos de la delegación local de la Policía Científica, al ser convocados por las autoridades de la Justicia, revisaron a la occisa y lograron determinar que presentaba signos de estrangulamiento.

Por tal motivo, el doctor resolvió convocar al sujeto a la comisaría primera del distrito, con la excusa de notificarlo de las diligencias realizadas en el expediente.

Lesiones en los antebrazos

Gracias a un reconocimiento médico, los facultativos certificaron que el hombre presentaba lesiones en los antebrazos, que eran compatibles con actos defensivos de la mujer agredida, lo que originó que resultara apresado.

El expediente se había caratulado "Averiguación de causales de muerte", pero luego se recaratuló "Homicidio triplemente agravado por el vínculo de pareja, por alevosía y por mediar violencia de género".

Por F.V.

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