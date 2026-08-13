Capturaron a un hombre acusado de abusar de su hijastra durante dos años

Un hombre fue detenido acusado de abusar sexualmente de su hijastra durante dos años, en un aberrante suceso registrado en el oeste del conurbano bonaerense.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que el individuo, de 32 años, resultó apresado como saldo de un allanamiento realizado por los servidores públicos de la Dirección Departamental de Investigaciones (D.D.I.) del distrito y en base a las directivas impartidas por la doctora Carina Vanesa Saucedo, fiscal de la Unidad Funcional N° 2 de la zona.

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Según agregaron los informantes, al sujeto lo interceptaron mientras se hallaba en Enrique Dunant al 400, casi en el cruce con Martín Fierro.

La denuncia

Trascendió que la denuncia había sido radicada por la madre de la víctima, quien sostuvo que su hija padeció reiterados ultrajes perpetrados por su ex pareja, entre febrero de 2022 y septiembre de 2024.

Consta en el expediente que el sospechoso agredía a la menor en momentos en los que se hallaban a solas en la vivienda familiar. En la actualidad, la damnificada es una adolescente de 13 años.

Interviene en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada "Abuso sexual agravado", el Juzgado de Garantías N° 3 perteneciente a los tribunales de la jurisdicción.

Por F.V.

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