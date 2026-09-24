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Capturaron a La Banda de La Colo: dealers que vendían cocaína y marihuana

Los procedimientos se realizaron en la zona sur del Gran Buenos Aires, donde los investigadores policiales detuvieron a dos hombres y a cuatro mujeres.

Fernando Vázquez
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Las autoridades policiales desbarataron un grupo de dealers conocido como La Banda de La Colo, que se dedicaba a vender cocaína y marihuana, en el sur del conurbano bonaerense.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que los apresados son dos hombres, de 30 y de 18 años, y cuatro mujeres, de 32, 30, 29 y 19.

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Según agregaron los informantes, los allanamientos se realizaron en dos fincas situadas en calle 176 al 2400, y en calle 175 al 2400, entre Bermejo y Neuquén.

Trascendió que las mencionadas diligencias, que comenzaron el 15 de agosto, estuvieron a cargo de los servidores públicos de la Dirección Departamental de Investigaciones (D.D.I.) de la zona y en base a las directivas impartidas por la Unidad Funcional N° 20 de los tribunales pertenecientes a la jurisdicción.

Lo incautado en las requisas

Como saldo de las requisas, los uniformados consiguieron incautar 213 dosis de cocaína, una bocha y dos piedras de esa misma sustancia, 253 dosis de marihuana, recortes de nylon y bicarbonato de sodio (elementos que eran utilizados para el fraccionamiento de las sustancias), 43.000 pesos y dos aparatos de telefonía celular.

En forma preventiva, la causa penal se mantiene caratulada "Tenencia de estupefacientes con fines de comercialización".

Por F.V.

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