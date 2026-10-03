Capturaron a líder de "encapuchados" que intentaron asesinar a un hombre a balazos, golpes y cuchilladas

Un delincuente, sindicado como líder de una banda delictiva de encapuchados que era buscado por intentar asesinar a balazos, golpes y cuchilladas a un hombre, fue detenido por los pesquisas policiales en el sur del conurbano bonaerense.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que el individuo, de 25 años, figura sospechado de haber pretendido matar a la víctima, identificada, en forma oficial, como Omar Alberto Ruíz.

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Según agregaron los informantes, el sujeto apresado días pasados en el cruce de Boulogne Sur Mer y Horacio Quiroga, en las cercanías de la ruta provincial 16 y del barrio Campo Ramos.

Trascendió que las mencionadas diligencias estuvieron a cargo de los servidores públicos de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SubDDI) del distrito y de la D.D.I. de la zona.

Lo que señala el expediente

Consta en el expediente que el hecho se produjo a las 21 del 27 de octubre de 2024 cuando seis malvivientes encapuchados y armados agredieron a la víctima, quien se hallaba en la vereda de una finca situada en la calle San Roque al 2200, casi en el cruce con Horacio Quiroga.

Ruíz fue herido de cuatro balazos por los hampones, quienes además trataron de acuchillarlo y atacarlo a patadas. A raíz de lo ocurrido, la víctima ingresó a esa vivienda y logró escapar por la parte trasera del inmueble.

Con rapidez, los marginales fugaron luego de sustraer dos aparatos de telefonía celular.

Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada "Homicidio agravado por concurso premeditado de dos o más personas en grado de tentativa, abuso de armas agravado y robo agravado por su comisión en poblado y en banda", la Unidad Funcional Descentralizada N° 1 perteneciente a los tribunales de la jurisdicción.

Por F.V.

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