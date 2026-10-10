Capturaron a motochorros que robaron y golpearon a jóvenes con autismo

Cinco integrantes de una banda de motochorros, que eran buscados por estar implicados en el robo y agresión a golpes que sufrieron cuatro jóvenes con autismo, fueron detenidos el viernes por los pesquisas policiales, en un procedimiento realizado en el oeste del conurbano bonaerense. El suceso había ocurrido en septiembre en esa misma zona.

Voceros judiciales revelaron que los apresados son tres individuos de 20, 27 y 30 años, y dos mujeres, de 18 y de 31.

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Según agregaron los informantes, las mencionadas diligencias estuvieron a cargo de los servidores públicos de la Dirección Departamental de Investigaciones (D.D.I.) de la zona y en base a las directivas impartidas por el doctor Fernando Fabián Garate, fiscal de la Unidad Funcional Descentralizada N° 1 de los tribunales locales.

Lo incautado en las requisas

Trascendió que, en las requisas, los uniformados consiguieron incautar un revólver Italo Gra 22 largo, una escopeta 16 de fabricación española, un rifle Tala 22 provisto de mira telescópica y carente de numeración, una carabina 22 sin marca ni numeración, un revólver Pasper 22 largo, diversas municiones, una motocicleta Honda GLH azul de 150cc con el dominio finalizado en QSH (sustraída el 8 de agosto) y un aparato de telefonía celular.

En total, los funcionarios llevaron adelante cinco allanamientos.

Lo que señala el expediente

Consta en el expediente que el hecho se produjo en la tarde del 22 de septiembre, cuando dos motochorros interceptaron y atacaron a golpes a cuatro alumnos del Centro de Formación Integral (C.F.I.) N° 2, situado en el cruce de Sanabria y Padre Mario Pantaleo.

A las víctimas les habían robado los teléfonos celulares y a uno de los damnificados, que resultó lesionado en la cabeza, se lo debió atender en el Hospital Doctor René Favaloro.

Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada "Robo agravado por el uso de arma, tenencia ilegal de arma de fuego y encubrimiento agravado", la magistrada Carina Alejandra Andrijasevich, titular del Juzgado de Garantías N° 6 perteneciente a la jurisdicción.

Por F.V.

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