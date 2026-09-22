Capturaron a un motochorro tras dramática persecución: en el camino descartó un morral con una pistola cargada y municiones

Un motochorro de 36 años fue detenido por los pesquisas policiales como saldo de una persecución. El suceso se registró en el noroeste del conurbano bonaerense.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que el procedimiento se realizó días pasados cuando los integrantes del Comando Patrulla (C.P.) trataron de identificar al mencionado individuo en el cruce de Trinidad y Federico Lacroze, en las cercanías del Barrio Néstor Kirchner.

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Según agregaron los informantes, al ver a los uniformados, el sujeto resolvió emprender la fuga, originándose por tal motivo una persecución.

Incautaron una pistola de grueso calibre





Trascendió que el marginal decidió luego esconderse en una finca del vecindario, pero finalmente culminó apresado por los servidores públicos, certificándose que, mientras escapaba, el sospechoso había arrojado un morral negro, que tenía en su interior una pistola Smith y Wesson 40, con la numeración limada, doce municiones colocadas en el cargador y otra alojada en la recámara.

Al delincuente lo condujeron posteriormente a la comisaría del Barrio Frino y los investigadores policiales comprobaron que se movilizaba en una motocicleta Keller ZR, blanca y celeste, con el dominio finalizado en BZ.

Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada "Tenencia Ilegal de arma de fuego y resistencia a la autoridad", la Unidad Funcional Descentralizada N° 19 perteneciente a los tribunales de la jurisdicción.

Por F.V.

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