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Sábado, 12 de septiembre de 2026

Firme junto al pueblo
TENTATIVA DE HOMICIDIO

Capturaron a motoquero que hirió a un hombre a balazos en un intento de asesinato

El procedimiento se realizó en la zona sur del Gran Buenos Aires y el sujeto apresado en el expediente tiene 33 años. EXCLUSIVO.

Fernando Vázquez
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Un motoquero, que era buscado por herir a un hombre a balazos en un intento de asesinato, fue detenido por los pesquisas policiales como saldo de un procedimiento realizado en el sur del conurbano bonaerense.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que el individuo, de 33 años, era requerido por las heridas que había sufrido la víctima, identificada, en forma oficial, como Domingo Alejandro Barrios.

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Según agregaron los informantes, el operativo, efectuado días pasados, se llevó adelante cuando los servidores públicos de la Dirección Departamental de Investigaciones (D.D.I.) de la zona observaron al prófugo en el cruce de avenida Dardo Rocha y Vicente López, en momentos en los que se movilizaba a bordo de una motocicleta Lifan roja de 125cc, la cual carecía de dominio.

Trascendió que los uniformados consiguieron apresar al sospechoso, en cuyo poder incautaron un aparato de telefonía celular.

Lo que señala el expediente

Consta en el expediente que al malviviente se lo buscaba por la agresión a disparos que el damnificado había padecido en la esquina de La Rioja y Doce de Octubre.

Barrios recibió impactos de arma de fuego tanto en el estómago como en uno de los glúteos cuando ese delincuente, que circulaba en un motovehículo Bajaj Rouser gris de 250cc, resolvió atacarlos a tiros.

Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada "Tentativa de homicidio", la Unidad Funcional Descentralizada N° 4 perteneciente a los tribunales de la jurisdicción.

Por F.V.

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