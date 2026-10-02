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Viernes, 2 de octubre de 2026

Firme junto al pueblo
NARCOTRÁFICO

Capturaron a dealer que hacía delivery marihuana y lo promocionaba en redes sociales

El procedimiento se realizó en la zona sur del Gran Buenos Aires y el individuo apresado tiene 22 años. EXCLUSIVO.

Fernando Vázquez
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Un dealer, que hacía delivery de marihuana y que promocionaba la venta de drogas en redes sociales, fue detenido el jueves por los pesquisas policiales en el sur del conurbano bonaerense.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que el individuo, de 22 años, resultó apresado como saldo de un allanamiento realizado en una vivienda situada en calle 46 al 5700, casi en el cruce con 157.

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Según agregaron los informantes, las mencionadas diligencias, que comenzaron el 3 de septiembre, estuvieron a cargo de los servidores públicos de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SubDDI) de la zona y de la D.D.I. quilmeña, en base a las directivas impartidas por Lorena Beatriz Muttoni, fiscal de la Unidad Funcional de Estupefacientes Descentralizada N° 1 del distrito.

Lo incautado en las requisas

En el procedimiento los uniformados consiguieron incautar seis frascos con marihuana, 38 gomitas rojas y naranjas con derivado de THC, nueve cigarrillos de cannabis sativa, una balanza de precisión, una pistola Bersa TPR nueve milímetros con cargador y once municiones, una moto Honda Wave gris con el dominio finalizado en XGS, un casco protector y dos aparatos de telefonía celular.

En el expediente, los investigadores certificaron que el sospechoso y su novia utilizaban perfiles de Instagram y abonados de WhatsApp para la promoción, coordinación y posterior entrega de las sustancias ilegales, trasladándose en motocicleta para llevar las drogas solicitadas.

Preventivamente la causa penal se mantiene caratulada "Infracción a Ley 23.737 (en modalidad narco-delivery)".

Por F.V.

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