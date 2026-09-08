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Martes, 8 de septiembre de 2026

Firme junto al pueblo
ABERRANTE

Capturaron a un hombre acusado de abusar de las sobrinas de su novia

El caso ocurrió en la zona oeste del Gran Buenos Aires y el individuo apresado tiene 61 años. EXCLUSIVO.

Fernando Vázquez
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Un individuo, que había sido denunciado por abusar sexualmente de las sobrinas de su novia, fue detenido el lunes por los pesquisas policiales en el oeste del conurbano bonaerense.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que el sujeto, de 61 años, resultó apresado al ser interceptado en las cercanías del cruce de Jorge Simón Ohm y Roberto Payró.

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Según agregaron los informantes, las mencionadas diligencias estuvieron a cargo de los servidores públicos de la Dirección Departamental de Investigaciones (D.D.I.) de la zona y en base a las directivas impartidas por la doctora Carina Vanesa Saucedo, fiscal de la Unidad Funcional N° 2 perteneciente a los tribunales locales.

Lo que señala el expediente

Trascendió que en el expediente consta que el sospechoso ultrajó a las menores en momentos en que las niñas quedaban a su cuidado.

Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada "Abuso sexual agravado", el Juzgado de Garantías N° 3 de la jurisdicción.

A raíz de motivos legales, no divulgaremos las identidades de las diversas personas implicadas en lo acontecido.

Por F.V.

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