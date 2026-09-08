Capturaron a un hombre acusado de abusar de las sobrinas de su novia
El caso ocurrió en la zona oeste del Gran Buenos Aires y el individuo apresado tiene 61 años. EXCLUSIVO.
Un individuo, que había sido denunciado por abusar sexualmente de las sobrinas de su novia, fue detenido el lunes por los pesquisas policiales en el oeste del conurbano bonaerense.
Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que el sujeto, de 61 años, resultó apresado al ser interceptado en las cercanías del cruce de Jorge Simón Ohm y Roberto Payró.
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Según agregaron los informantes, las mencionadas diligencias estuvieron a cargo de los servidores públicos de la Dirección Departamental de Investigaciones (D.D.I.) de la zona y en base a las directivas impartidas por la doctora Carina Vanesa Saucedo, fiscal de la Unidad Funcional N° 2 perteneciente a los tribunales locales.
Lo que señala el expediente
Trascendió que en el expediente consta que el sospechoso ultrajó a las menores en momentos en que las niñas quedaban a su cuidado.
Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada "Abuso sexual agravado", el Juzgado de Garantías N° 3 de la jurisdicción.
A raíz de motivos legales, no divulgaremos las identidades de las diversas personas implicadas en lo acontecido.
Por F.V.
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