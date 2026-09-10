Capturaron a un hombre buscado por haber asesinado a golpes a su sobrino en una pelea familiar

Un hombre, que era buscado por haber asesinado a golpes en la cabeza a su sobrino en una pelea familiar en 2022, fue detenido por los pesquisas policiales. El suceso se había registrado en el noroeste del conurbano bonaerense.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que el individuo, de 51 años, resultó apresado por la muerte de la víctima, identificada, en forma oficial, como Brian Daniel Tovar.

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Según agregaron los informantes, al sujeto lo capturaron en un allanamiento realizado en una finca situada en Alfredo Palacios al 700, casi en el cruce con Pasco.

Trascendió que las mencionadas diligencias estuvieron a cargo de los servidores públicos de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SubDDI) del distrito y de la D.D.I. de la zona, y en base a las directivas impartidas por la doctora Alejandra Burges, fiscal de la Unidad Funcional Descentralizada N° 22 de los tribunales locales.

Así fue la mortal agresión





Consta en el expediente que el hecho se produjo el 12 de noviembre de 2022 cuando se originó una disputa familiar entre el joven y el agresor, oportunidad en la que ese sospechoso resolvió atacar a golpes al joven, quien, días más tarde, perdió la vida a raíz de las graves heridas.

Peritos de la Policía Científica, al ser convocados por las autoridades de la Justicia, revisaron al occiso y determinaron que presentaba lesiones en la región del cráneo.

Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada "Homicidio", el magistrado Jason Leonel Castellano, titular del Juzgado de Garantías N° 6 de la jurisdicción.

Por F.V.

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