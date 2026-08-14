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Viernes, 14 de agosto de 2026

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HAY UN PRÓFUGO

Capturaron a uno de los motochorros que asesinaron a remisero que defendió a pasajera

El crimen se produjo el 6 de agosto en la zona oeste del Gran Buenos Aires. Continúa la búsqueda del otro delincuente involucrado en el hecho.

Fernando Vázquez
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Uno de los dos motochorros que asesinaron a un remisero, a quien agredieron a balazos porque intentó defender a una pasajera de un asalto, fue detenido en las últimas horas. El suceso se registró días pasados en el oeste del conurbano bonaerense.

Voceros judiciales revelaron que el individuo, de 26 años, está acusado de haber participado en el crimen de Claudio Marcelo Killing.

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Según indicaron los informantes, el sujeto, que presuntamente habría actuado drogado, resultó apresado por los servidores públicos de la comisaría tercera sur del distrito como saldo de un procedimiento realizado en una propiedad situada en Ramón Cárcano al 1300, casi en el cruce con Carlos Richet.

De acuerdo a los trascendidos, al requisar la vivienda, los uniformados consiguieron incautar prendas de vestir que el sospechoso habría tenido colocadas al momento del ilícito, estimándose que era la persona que conducía la moto utilizada por los asaltantes.

Hasta el momento, el expediente penal se mantiene caratulado "Homicidio agravado por el uso de arma de fuego". Mientras tanto, los investigadores policiales intentan averiguar el paradero del otro atacante.

Así fue el crimen

El asesinato de Killing se produjo a las 3 del 6 de agosto, en la esquina de Corrales y Río Orinoco, cuando el trabajador, de 52 años que se desempeñaba mediante una aplicación, llevaba a la pasajera a bordo de una camioneta Renault Kangoo gris.

Repentinamente, aparecieron en el lugar los delincuentes, quienes se movilizaban armados en una motocicleta negra. En dichas circunstancias, el malviviente que se movilizaba como acompañante bajó del vehículo y se colgó del rodado de alquiler, oportunidad en la que Killing pretendió efectuar un giro para esquivar a los asaltantes y le dijo a la usuaria que se agachara.

A raíz de este motivo, el agresor disparó tres veces contra el chofer con una pistola 3.80 y dos de los proyectiles impactaron en el trabajador.

La camioneta volcó en una zanja y los sujetos aprovecharon para escapar. Minutos más tarde, los integrantes del Comando Patrulla arribaron al escenario del crimen y certificaron que el remisero había fallecido.

Consta en el expediente que, antes de balear mortalmente a Killing, los mismos delincuentes hirieron, de un balazo en la cadera, a un joven, de 19 años, en el cruce de Concordia y Octavio Masotti.

Interviene en la causa penal, Diego Ignacio Rulli, fiscal de la Unidad Funcional Temática de Homicidios de los tribunales de la jurisdicción.

Por F.V.

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