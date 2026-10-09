Capturaron a "viuda negra" y a su novio: drogaron a joven y le robaron un millón de pesos

Una mujer, que actuaba como "viuda negra", y su novio fueron detenidos este viernes en el oeste del conurbano bonaerense acusados de drogar a un joven, de 21 años, al que le robaron un millón de pesos mediante una transferencia con su celular.

La víctima había conocido a la malviviente en un boliche en el barrio porteño de Floresta y la sustracción del dinero se perpetró en el sur del Gran Buenos Aires. Voceros judiciales revelaron que los implicados son una joven, de 19 años, y su pareja, de 21.

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Según precisaron los informantes, las diligencias estuvieron a cargo de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SubDDI) y de la D.D.I. lomenses, en base a las directivas impartidas por Ignacio Gabriel Torrigino, fiscal de la Unidad Funcional N° 19 pertenecientes a los tribunales locales.

Allanamientos

Los efectivos realizaron dos allanamientos (uno de ellos en una vivienda situada en calle Patagones al 800, en el cruce con Los Alerces, en el oeste del conurbano), donde consiguieron incautar diez cadenas (cinco doradas y las demás plateadas), un blíster vacío de 10 comprimidos de un famoso psicotrópico, 28.881 dólares y seis aparatos de telefonía celular.

Investigación

Consta en el expediente que el hecho se produjo en la madrugada del 27 de septiembre, y comenzó en un local bailable ubicado en avenida Rivadavia al 7900, en la esquina con la calle Concordia, en Floresta, cuando el damnificado conoció a la mujer, que dijo llamarse Selma y que le convidó algunas bebidas que ella misma había preparado (se descubrió luego que había mezclado el líquido con pastillas y un polvo blanco).

El denunciante sostuvo que empezó a sentirse mareado y que ella se ofreció a acompañarlo a su domicilio, en calle Padre Javier al 100, en el cruce con Diego Gibson, en el sur del Gran Buenos Aires. Ya en la casa, la delincuente utilizó el aparato de telefonía celular del propio joven para efectuarle una transferencia de un millón de pesos a su novio.

Al respecto, la víctima, que radicó la denuncia el 29 de septiembre ante los funcionarios, había asistido a ese local nocturno junto a un amigo y otros allegados, tres de ellos mujeres.

Interviene en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada "Robo", el Juzgado de Garantías N° 5 de la jurisdicción.

Por F.V.

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