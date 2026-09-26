Capturaron al presunto "asesino al volante" que se fugó luego de atropellar a una anciana

Un joven fue detenido el viernes por los pesquisas policiales al hallarse sindicado de fugarse luego de haber atropellado, mientras conducía una motocicleta, a una mujer, de 67 años, que murió debido a las graves heridas.

Este suceso de asesino al volante se registró en el oeste del conurbano bonaerense.



Voceros judiciales revelaron que el individuo, de 19 años, figura sospechado de haber ocasionado el fallecimiento de la víctima, identificada, en forma oficial, como Raquel Isabel Ferreyra.

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Según agregaron los informantes, al muchacho lo apresaron los servidores públicos de la Dirección Departamental de Investigaciones (D.D.I.) de la zona.

Fue en base a las directivas impartidas por el doctor Matías Nahuel Marando, fiscal de la Unidad Funcional N° 12 perteneciente a los tribunales locales.

Se realizó un allanamiento

Trascendió que las autoridades lograron capturar al sujeto en un allanamiento efectuado en una finca situada en Mburucuyá al 1600, casi en el cruce con Ruy Díaz, oportunidad en la que consiguieron incautar un motovehículo Corven de 110cc, con el dominio finalizado en KCE (implicado en el delito), un casco de seguridad negro, un camperón negro, un par de zapatillas de idéntico color (pero con detalles rojos, violetas y plateados), un registro de conductor y un aparato de telefonía celular.

Lo que señala el expediente

Consta en el expediente que el hecho se produjo a las 19.30 del 21 de septiembre, cuando la sexagenaria fue atropellada en la esquina de Thames y Guido Spano.



En base a las diversas imágenes captadas por las cámaras de vigilancia instaladas en ese vecindario, se alcanzó a certificar que el joven que manejaba el rodado había salido, minutos antes, de la vivienda de su novia, ubicada en calle Pasteur al 1400, en la intersección con Juan del Campillo.

Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada "Homicidio culposo", la magistrada Carina Alejandra Andrijasevich, titular del Juzgado de Garantías N° 6 de la jurisdicción.

Por F.V.

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