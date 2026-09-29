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Martes, 29 de septiembre de 2026

Firme junto al pueblo
ABERRANTE

Capturaron a un hombre acusado de haber abusado sexualmente de su hijastra

El caso ocurrió en la zona oeste del Gran Buenos Aires y la denuncia había sido radicada por la madre de la víctima. EXCLUSIVO.

Fernando Vázquez
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Un hombre que era buscado por haber violado en reiteradas oportunidades a su hijastra fue detenido el lunes por los pesquisas policiales en el oeste del conurbano bonaerense.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que el individuo, de 47 años, resultó apresado en el cruce de Pirovano y Pedro Whelan.

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Según agregaron los informantes, las mencionadas diligencias estuvieron a cargo de los servidores públicos de la Dirección Departamental de Investigaciones (D.D.I.) de la zona y en base a las directivas impartidas por la doctora Alejandra Silvana Rodríguez, fiscal de la Unidad Funcional N° 9 de los tribunales locales.

La madre de la víctima denunció las agresiones
 

Trascendió que la madre de la víctima había denunciado la situación el 29 de abril de 2025, ocasión en la que sostuvo que su pareja cometía los ultrajes en el domicilio familiar.

Intervino en la causa penal, que de manera preventiva se mantiene caratulada "Abuso sexual gravemente ultrajante", el Juzgado de Garantías N° 2 perteneciente a la jurisdicción.

A raíz de motivos legales, no se divulgarán las identidades de las diversas personas implicadas en lo acontecido.

Por F.V.

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