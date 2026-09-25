Caso Agostina Vega: Claudio Barrelier fue imputado por tenencia de material de abuso sexual infantil

Claudio Barrelier, principal acusado por el femicidio de Agostina Vega, fue imputado por tenencia de material de abuso sexual infantil (MASI) en una investigación paralela al expediente por el crimen de la adolescente de 14 años.

La decisión fue tomada durante este jueves por el fiscal Juan Ávila Echenique, de la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual del Primer Turno.

La nueva acusación surgió a partir de las pericias realizadas sobre teléfonos celulares y una computadora incorporados a la investigación. Según fuentes judiciales, los investigadores detectaron material que derivó en la apertura de un expediente separado.

Además, trascendió que en uno de los dispositivos habría aparecido una imagen de Agostina amordazada y maniatada, junto con búsquedas relacionadas con abuso sexual de menores y conversaciones entre Barrelier y la adolescente.

El acusado permanece detenido en el penal de Cruz del Eje y fue citado a una nueva indagatoria para el martes 29 de septiembre. Esta imputación no modifica por ahora su situación procesal en la causa principal.

Por el femicidio de Agostina, cuyo cuerpo fue encontrado en un descampado de Ampliación Ferreyra, Barrelier ya fue enviado a juicio junto con otros cinco acusados. En ese expediente enfrenta cargos por abuso sexual y homicidio triplemente calificado.

La investigación por el crimen de Agostina continúa mientras la Justicia analiza las nuevas pruebas incorporadas a partir de los dispositivos electrónicos. El próximo paso será la declaración de Barrelier ante la fiscalía por la nueva acusación.