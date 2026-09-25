Menú
Seguinos
en vivo
Viernes, 25 de septiembre de 2026

Firme junto al pueblo
DETALLES

Caso Agostina Vega: Claudio Barrelier fue imputado por tenencia de material de abuso sexual infantil

El principal acusado por el femicidio de Agostina Vega sumó en las últimas horas una nueva imputación luego de las pericias realizadas sobre sus dispositivos electrónicos. De este modo, deberá declarar el 29 de septiembre.

Agregá Crónica - Firme junto al pueblo enCrónica - Firme junto al pueblo Google Preference

Claudio Barrelier, principal acusado por el femicidio de Agostina Vega, fue imputado por tenencia de material de abuso sexual infantil (MASI) en una investigación paralela al expediente por el crimen de la adolescente de 14 años. 

La decisión fue tomada durante este jueves por el fiscal Juan Ávila Echenique, de la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual del Primer Turno.

La nueva acusación surgió a partir de las pericias realizadas sobre teléfonos celulares y una computadora incorporados a la investigación. Según fuentes judiciales, los investigadores detectaron material que derivó en la apertura de un expediente separado.

Además, trascendió que en uno de los dispositivos habría aparecido una imagen de Agostina amordazada y maniatada, junto con búsquedas relacionadas con abuso sexual de menores y conversaciones entre Barrelier y la adolescente.

El acusado permanece detenido en el penal de Cruz del Eje y fue citado a una nueva indagatoria para el martes 29 de septiembre. Esta imputación no modifica por ahora su situación procesal en la causa principal.

Por el femicidio de Agostina, cuyo cuerpo fue encontrado en un descampado de Ampliación Ferreyra, Barrelier ya fue enviado a juicio junto con otros cinco acusados. En ese expediente enfrenta cargos por abuso sexual y homicidio triplemente calificado.

La investigación por el crimen de Agostina continúa mientras la Justicia analiza las nuevas pruebas incorporadas a partir de los dispositivos electrónicos. El próximo paso será la declaración de Barrelier ante la fiscalía por la nueva acusación.

Esta nota habla de:
1
Muerte del hijo de Cindy Crawford, Presley Gerber: qué determinó la autopsia y la hipótesis judicial
TRISTEZA

Muerte del hijo de Cindy Crawford, Presley Gerber: qué determinó la autopsia y la hipótesis judicial

2
Santilli y Pettovello cambian el bono de octubre para jubilados
NOVEDAD

Santilli y Pettovello cambian el bono de octubre para jubilados

3
Jubilados con DNI de 0 a 9 ya tienen fechas de cobro en octubre
ANSES

Jubilados con DNI de 0 a 9 ya tienen fechas de cobro en octubre

4
La Corte Suprema ratificó la condena de Alberto Samid por asociación ilícita
DETALLES

La Corte Suprema ratificó la condena de Alberto Samid por asociación ilícita

5
ANSES activó el segundo bono de septiembre para jubilados
EXTRA

ANSES activó el segundo bono de septiembre para jubilados