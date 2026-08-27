Caso Agostina Vega: el audio de la mamá de la joven que suma nuevas sospechas en la investigación

La investigación por el femicidio de Agostina Vega en Córdoba sumó un nuevo capítulo en las últimas horas. Se conoció un audio filtrado de Melisa Heredia, la madre de la adolescente, en el cual pidió ocultar una información clave a un allegado íntimo de Claudio Barrelier

Se trata de Pablo, un amigo de confianza del sospechoso principal, con quien compartía un equipo de fútbol amateur. En ese sentido, el nombre de esta persona apareció sorpresivamente y de forma explícita en grabaciones telefónicas de Heredia durante las primeras horas críticas de su búsqueda en Córdoba, según informó Eche TV mediante un streaming.

En dicho mensaje de voz, la mujer se comunicó con un allegado y le advirtió sobre la necesidad de mantener esa información en secreto ante el entorno de Barrelier.

"Te pido por favor que no digas nada, ni siquiera a Pablo... no le digas nada de esto que estamos deduciendo", expresó la madre de la víctima en el material incorporado.

Además, la mujer dijo en la comunicación una frase que llamó la atención de los investigadores: "Pablo sabe que estuvo con Claudio", confirmando que el círculo conocía el paradero de la menor.

En ese sentido, la querella investiga si esta orden de silencio buscaba evitar que Barrelier fuera alertado sobre las deducciones y sospechas que ya manejaban los familiares de Agostina.

La Justicia de Córdoba puso bajo la lupa a un allegado del principal sospechoso por movimientos extraños registrados en una vivienda de calle Juan del Campillo 878, horas antes de un procedimiento de detención. Testigos señalaron que un hombre ingresó rápidamente al domicilio y luego se retiró con un paquete, lo que despertó sospechas sobre una posible maniobra para retirar pruebas.

La abogada del padre de la menor, Fernanda Alaniz, sostuvo que habría existido una limpieza "quirúrgica" de la vivienda, presuntamente coordinada por integrantes de la familia. Los investigadores analizan si estas acciones pudieron haber afectado la preservación de la escena del crimen.

En paralelo, Pablo ya declaró de manera obligatoria ante el fiscal Raúl Garzón, aunque su testimonio permanece bajo reserva en Tribunales II debido al secreto de sumario parcial. Con seis personas detenidas e imputadas por el femicidio, la Justicia continúa evaluando las pericias telefónicas y el grado de participación de cada allegado al principal acusado.