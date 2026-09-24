Caso Agostina Vega: habrían encontrado una foto de la menor amordazada en el celular de Barrelier

Avanza la investigación por el crimen de Agostina Vega, la nena de 15 años asesinado en mayo de este año. La Justicia brindó información sobre el resultado de las pericias al celular de Claudio Barrelier, el principal acusado.

Por su parte, hay búsquedas de contenido de abuso sexual y conversaciones en las que el acusado intentaba entablar relación de confianza con la menor.

El resultado de las pericias se obtuvo hace dos semanas y permitieron elevar a juicio la causa, aunque recién ahora se pudieron conocer algunos detalles sobre cómo salieron.

La última declaración de Claudio Barrelier

Semanas atrás, el sospechoso declaró ante el fiscal Raúl Garzón, en donde afirmó que "entregó a Agostina por una deuda con Melissa Heredia", madre del adolescente.

Luego, el fiscal planteó: "Podrán decir lo que quiera Barrelier, las pruebas lo incriminan y lo comprometen".

"No es factible, no existe ninguna chance de que quede libre de culpa y cargo. En absoluto", planteó.

Barrelier está acusado por los delitos de abuso sexual con acceso carnal en concurso real con femicidio triplemente calificado por mediar un contexto de género, por criminis causa y por alevosía.



