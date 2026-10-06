Caso Agostina Vega: hallaron una foto de una mujer desnuda y maniatada en el celular de Claudio Barrelier

La investigación por el femicidio de Agostina Vega sumó un elemento que profundizó las sospechas sobre Claudio Barrelier, principal acusado por el crimen. En su teléfono, los investigadores encontraron una fotografía tomada en 2024 en la que aparece una mujer desnuda y maniatada.

La identidad de la mujer aún no fue establecida. La Justicia busca determinar quién es, en qué circunstancias fue tomada la imagen y si existe alguna relación con otros episodios que involucran al acusado.

El hallazgo también abrió una nueva hipótesis: que Barrelier podría haber estado involucrado en otros hechos de violencia sexual antes del crimen de Agostina.

Fernanda Analiz, abogada del padre de la adolescente, aseguró que ya contabilizan seis presuntas víctimas vinculadas a Barrelier. Entre ellas se encuentran Agostina, otro episodio investigado durante 2025 por el fiscal Iván Rodríguez, el caso relacionado con la fotografía y otros testimonios que llegaron recientemente a su estudio.

"No creo que haya descansado en ningún período Barrelier, lo ha demostrado la prueba", afirmó la letrada en diálogo con El Doce.

Según explicó, varias jóvenes se acercaron para relatar situaciones en las que aseguran haber sido víctimas del acusado. Uno de esos testimonios corresponde a una persona que contó que sufrió un abuso cuando tenía 11 años, cuando Barrelier tenía entre 18 y 19.

Analiz también señaló que al menos tres de los episodios denunciados habrían ocurrido en el mismo domicilio. En uno de ellos, la víctima no pudo reconocer inicialmente a Barrelier y recién logró identificarlo después de que el caso de Agostina tomara estado público.

Uno de los puntos cuestionados por la abogada es que el celular en el que apareció la fotografía ya había sido secuestrado por la Justicia durante una investigación anterior.

El dispositivo ahora forma parte de la causa que lleva adelante el fiscal Raúl Garzón, quien logró recuperar información que, según Analiz, Barrelier había eliminado.

Claudio Barrelier podría haber estado involucrado en otros hechos de violencia sexual antes del crimen de Agostina Vega.

"En la investigación de 2025 este teléfono podría haber sido peritado y no se hizo. El fiscal Garzón recuperó la información que esta bestia había borrado. Este teléfono estaba secuestrado por la Justicia pero no se analizó", sostuvo Analiz.

Para la representante del padre de Agostina, esa situación adquiere especial gravedad a partir del femicidio de la adolescente.

La crítica por el crimen de Agostina Vega





Analiz cuestionó el accionar de la Justicia durante investigaciones anteriores y sostuvo que el asesinato podría haberse evitado si Barrelier hubiera sido detenido con anterioridad.

"El femicidio de Agostina no empezó en mayo de 2026, esto se podría haber prevenido mucho antes encerrando a este pervertido y no se hizo", afirmó.

Ahora, los investigadores buscan reconstruir qué ocurrió con la mujer que aparece en la fotografía y establecer si existe alguna conexión entre esa imagen y alguno de los testimonios incorporados a la causa.

Qué se investiga sobre la pareja de Barrelier





En paralelo, la Justicia investiga a Marianela Palmero, pareja de Barrelier, quien permanece detenida y está acusada de encubrimiento.

De acuerdo con Analiz, Palmero habría estado presente en hechos vinculados con el caso de Agostina y con el episodio investigado durante 2025. Sin embargo, la abogada aclaró que por el momento no pueden confirmar que haya tenido participación en el hecho relacionado con la fotografía tomada en 2024.



