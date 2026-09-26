Caso Agostina Vega: la abogada de su padre calificó a Claudio Barrelier como "un depredador"

La abogada del padre de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en mayo, se refirió a la nueva imputación de Claudio Barrelier, principal acusado por el crimen, y lo calificó como "un depredador".

La medida contempla el delito de tenencia de material de abuso sexual infantil (MASI) y se incorporó al expediente que investiga el crimen ocurrido en el barrio Ampliación Ferreyra de Córdoba.

"Hay información muy sensible en el expediente que estaba reservada. Ya habíamos tenido acceso a este material desde hace unas semanas, pero lo mantuvimos en absoluta reserva porque estamos hablando de Agostina y su integridad", dijo Fernanda Alaniz en diálogo con TN.

Según consta en las pericias, entre los archivos hallados había representaciones de menores de 18 años relacionadas con actividades sexuales explícitas y/o imágenes de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales.

La letrada también planteó la posibilidad de que haya más personas afectadas. "Esto nos indica que puede haber habido más víctimas", sostuvo, aunque aclaró que todavía no pudo conocer en profundidad todo el contenido encontrado en la computadora.

Ante la consulta sobre si Barrelier pudo haber producido ese tipo de material, Alaniz respondió: "No descarto ninguna de las hipótesis".

La abogada también se refirió al motivo por el que habría guardado esos archivos. "Creemos que él quería un trofeo, por eso guardaba cierto material. Realmente estamos ante un depredador y queremos llegar a fondo", afirmó.

Barrelier está detenido en el penal de Cruz del Eje y deberá prestar declaración indagatoria el martes.

La abogada cuestionó la acusación contra Marianela Palmero

Alaniz también volvió a cuestionar la situación procesal de Marianela Palmero, pareja de Claudio Barrelier, quien está imputada como presunta encubridora del femicidio junto con otras personas.

La letrada considera que Palmero pudo haber tenido una participación mayor en el crimen y señaló que la querella ya solicitó en dos oportunidades que se modifique la calificación legal.

"Estamos ante un depredador", dijo Fernanda Alaniz sobre Claudio Barrelier (Archivo).

"Yo creo que él tiene una persona en su vida que no es una encubridora nada más, sino que es una partícipe. Es su pareja, vivía con él y la sitúo en la escena del crimen", afirmó.

Según explicó Alaniz, habría elementos que ubicarían a Palmero "en zonas críticas" durante distintos momentos del hecho. Además, sostuvo que la querella del padre de Agostina fue la única que se opuso a la elevación a juicio porque entiende que todavía es necesario profundizar la investigación sobre las responsabilidades de cada involucrado.

"Nosotros le adjudicamos a ella una participación primaria. No puede ser siempre ciega y sorda", sumó.

Piden investigar a otras tres personas por encubrimiento

Además de la situación de Palmero, la querella pretende que otras tres personas sean investigadas por presunto encubrimiento. Según la abogada, habrían facilitado información a Barrelier mientras se buscaba a Agostina.

"No vamos a parar de insistir hasta que nos escuchen", sostuvo Alaniz.

Agostina Vega tenía 14 años y fue asesinada a finales de mayo. Su cuerpo fue encontrado en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra, en la ciudad de Córdoba.

Agostina Vega tenía 14 años y fue asesinada a finales de mayo (Archivo).

Barrelier está acusado por el homicidio triplemente calificado por alevosía, ensañamiento y por haber sido cometido en un contexto de violencia de género.

Por el caso también están imputados Osvaldo Fassetta, Soledad Andreani, Marianela Palmero, Jesús Córdoba y Eugenia Ludmila Ascarruz, señalados por encubrimiento agravado.



