Caso Agostina Vega: más revelaciones sobre las macabras búsquedas que se encontraron en el celular de Barrelier

La pericia realizada sobre los dispositivos de Claudio Barrelier, principal acusado por el femicidio de Agostina Vega, sumó nuevos elementos a la investigación.

Los investigadores lograron recuperar parte del contenido que había sido eliminado del teléfono y analizaron comunicaciones, fotografías, búsquedas en internet y otros registros digitales.

Entre los resultados del análisis aparecen 377 búsquedas de contenido sexual realizadas durante distintos días de mayo, incluidos momentos previos a la desaparición de la adolescente.

Además de las búsquedas, los peritos recuperaron archivos que habían sido borrados del teléfono, lo que permitió ampliar el material disponible para la investigación judicial.

Nuevos detalles sobre el peritaje al celular de Barrelier





Según explicó Carlos Nayi, abogado de la madre de Agostina, los peritos pudieron recuperar conversaciones y fotografías que habían sido eliminadas del dispositivo, como, por ejemplo, una foto en la que la menor aparecía amordazada.

El análisis incluyó mensajes de WhatsApp, conversaciones de Instagram, llamadas telefónicas, búsquedas realizadas en internet y registros vinculados con viajes solicitados mediante una empresa de viajes.

Uno de los aspectos que llamó la atención de los investigadores fueron las 377 búsquedas realizadas entre el 6 y el 20 de mayo.

De acuerdo con la información incorporada a la causa, entre esos registros aparecen términos relacionados con "hijastra", "padrastro" y "abuso sexual infantil", entre otras expresiones.

Los investigadores encontraron 377 búsquedas con términos relacionados a"hijastra", "padrastro" y "abuso sexual infantil", entre otras expresiones.

Las consultas se produjeron durante varios días previos al crimen y también durante la jornada en la que habría ocurrido el hecho.

Barrelier fue imputado en una nueva causa y deberá declarar





A partir del material encontrado durante los peritajes, el fiscal Juan Ávila Echenique resolvió imputar a Barrelier por tenencia de material de abuso sexual infantil.

Por esa nueva acusación, el detenido fue citado a declarar el 29 de septiembre, mientras continúa detenido por la causa principal que investiga el femicidio de Agostina.