Caso Aralí Vivas: condenaron a perpetua a su madre y a otros dos acusados en Córdoba

La Justicia de Córdoba condenó este jueves a prisión perpetua a Rocío Milagros Rauch, la madre de Aralí Vivas, la nena de ocho años que fue abusada sexualmente y asesinada en noviembre de 2024 en la localidad de Brinkmann. El tribunal de San Francisco también impuso la misma pena a Ezequiel Simeone, padrastro de la víctima, y a Cristian Varela, amigo de este.

Los jueces encontraron culpables a los tres acusados por los delitos de abuso sexual con acceso carnal triplemente agravado y homicidio triplemente calificado.

Rocío Rauch fue condenada por mayoría como partícipe necesaria de los hechos. En tanto, Simeone y Varela recibieron la pena por unanimidad como coautores de los delitos.

Además, Simeone fue declarado culpable de provocar el incendio de la vivienda donde ocurrió el crimen. Su condena se unificó con una sentencia anterior de dos años y tres meses de ejecución condicional, dictada el 7 de septiembre de 2023 en San Francisco.

La reacción de la madre de Aralí tras la condena

Al escuchar el fallo, Rauch sufrió una crisis de nervios y dirigió fuertes insultos contra su expareja, a quien responsabilizó por lo ocurrido.

"Drogadicto de m... Te odio, todo esto es culpa tuya, hijo de p...", expresó la mujer en medio de la tensión generada por la sentencia.

El caso conmocionó a la comunidad cordobesa por la gravedad de los hechos y la edad de la víctima. Con las condenas a prisión perpetua, los tres acusados recibieron la máxima pena prevista para los delitos por los que fueron juzgados.