Caso Facundo Moyano: Candela Arizaga negó haber dicho a un policía que fue golpeada y pidió levantar la perimetral

Candela Arizaga se presentó ante la Justicia para ampliar su declaración tras el confuso episodio ocurrido el 4 de agosto que protagonizó junto a su pareja, Facundo Moyano. La influencer negó haberle dicho al oficial de la Policía de la Ciudad, Matías Ríos, que el dirigente la haya golpeado.

El testimonio de la joven de 23 años se contradice con lo asentado en el acta firmada por el agente Ríos. El registro derivó en la detención de Moyano, tras consignarse en el documento que la denunciante había manifestado ser víctima de violencia de género y haber permanecido encerrada en contra de su voluntad en el domicilio de su pareja.

Arizaga desmintió haber entablado diálogo con el personal policial. "Yo, cuando corro, ya me voy acordando, empiezo a caer en la realidad, y en ningún momento dije que me habían golpeado, ni que me tenían secuestrada; yo nunca tuve una comunicación con el policía, de hecho, en las cámaras no se ve eso, las primeras personas con las que hablé fueron las de adentro del colectivo", aclaró la modelo.

La modelo negó haber declarado que Facundo Moyano la golpeó.

"Ahí dije que había estado consumiendo y que estaba asustada; me di cuenta de que era algo producto de un delirio o psicosis", afirmó la pareja de Moyano.

Asimismo, la testigo cuestionó el trato recibido por parte del efectivo: "Me acuerdo de que estaba Estefanía, la policía que después estuvo conmigo; había dos chicas, más policías, un montón de gente. Pero ahí es imposible que le haya dicho eso. Además, recuerdo que me trató muy mal en ese momento, me dio su campera y me gritaba que le devolviera la campera. Y me dijo: ‘Decime lo que hiciste, lo que consumiste'. Me habló pésimo", agregó.

Esta nueva declaración se contrapone con el informe del oficial Ríos. En el documento oficial se dejó constancia de que el uniformado acudió a una alerta del 911 por una emergencia médica y vio a Arizaga corriendo por la avenida del Libertador, pidiendo auxilio mientras era perseguida por un hombre, para luego interceptarlos en la intersección de Sucre y Virrey Vértiz.

En ese acta, el policía describió el relato de la joven. "Respecto de los hechos, la mujer manifestó ser la novia del masculino, agregando que mientras estaba en su domicilio particular fue golpeada. A la vez que dicho sujeto la mantuvo en la finca contra su voluntad, razón por la que aprovechó una oportunidad para salir en busca de ayuda", ratificó Ríos bajo juramento el martes 18 de agosto ante la Fiscalía.

En su declaración, la denunciante ya había descartado la existencia de episodios violentos y atribuyó su conducta a una alteración del estado de conciencia derivada del consumo de sustancias. En aquella oportunidad declaró: "No tuvimos ninguna discusión ni nada por el estilo. Ni siquiera tuvimos sexo".

La Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 3 de la Ciudad de Buenos Aires, especializada en violencia de género y a cargo de la fiscal Florencia Nocerez, tomó declaración a 11 testigos. La lista incluyó a personal de la Policía de la Ciudad, empleados de seguridad del edificio, vecinos, médicos, como así también allegados y amigas de la joven.

La ampliación de la testimonial fue solicitada por la propia denunciante a través de su abogado, Roberto Herrera, con el objetivo de precisar detalles sobre la secuencia del 4 de agosto.

Tras concluir con su declaración, la joven confirmó que la prohibición de acercamiento dispuesta contra la contraparte no fue revocada por la titular del expediente.

Además, el letrado Herrera sostuvo que los nuevos elementos aportados "para nada comprometen a Moyano". Pese al pedido expreso presentado por la querella para dejar sin efecto las medidas cautelares de restricción de acercamiento, la fiscal Nocerez determinó mantener vigentes las medidas preventivas.

Por su parte, Facundo Moyano negó categóricamente las imputaciones al momento de prestar declaración ante el auxiliar fiscal Julián Pistone. "Quiero decir que mi vínculo con Candela, mi novia, siempre fue amoroso, afectivo; nunca hubo ningún tipo de tensión y menos de agresión física o verbal. Y tampoco el día de la imputación de los hechos hubo impedimento de que saliera o entrara del departamento", aseguró el dirigente.