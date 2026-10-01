Caso Loan: analizan drenar dos lagunas de Corrientes mientras sigue el juicio

A más de dos años de la desaparición de Loan Danilo Peña en un campo de Corrientes, la investigación sumó una medida clave: evaluar drenar dos lagunas de la localidad de 9 de Julio. Además, mientras avanza el juicio que tiene a 17 imputados, la querella y el juzgado acordaron avanzar en una pericia geoespacial asistida por herramientas de inteligencia artificial.

Puntualmente, la jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo, hizo lugar a un planteo de la querella, encabezada por el abogado Alejandro Vecchi, y ordenó estudiar la factibilidad técnica de drenar dos lagunas ubicadas en el radio de interés de la causa, identificadas en el expediente como la N° 1 y la N° 4.

El pedido técnico surge en momentos en que el Tribunal Oral Federal de Corrientes juzga a los sospechosos por la sustracción y el ocultamiento del pequeño, quien tenía 5 años al momento de su desaparición el 13 de junio de 2024.

Sin embargo, desde el entorno judicial aclararon que el operativo no está pensado exclusivamente para hallar restos, sino para ampliar la superficie examinada, descartar hipótesis y buscar elementos de relevancia que nunca aparecieron, entre ellos prendas de vestir o el otro botín del niño.

Evaluación de riesgos y técnicas avanzadas de pericia





Antes de autorizar el vaciamiento, la magistrada dispuso una serie de consultas previas a organismos especializados, entre ellos el Instituto Correntino del Agua y el Ambiente (ICAA), para medir dos factores críticos: el riesgo ecológico para la preservación de los ecosistemas y el riesgo hidráulico, ante la posibilidad de inundar campos linderos en un contexto de ríos y arroyos en niveles altos.

Caso Loan Danilo Peña: la Justicia analiza drenar dos lagunas en Corrientes en medio del juicio oral.

Asimismo, el juzgado solicitó informes a los ministerios de Seguridad y de Justicia provinciales sobre los recursos disponibles y fijó un plazo de 30 días para que el Comando Unificado Conjunto (CUC) se expida sobre la viabilidad, utilidad y pertinencia de cuatro técnicas específicas en los espejos de agua:

Drenaje de los cuerpos de agua.

Estudio magnetométrico.

Extracción de testigos de sedimento.

Análisis de ADN ambiental.

En paralelo, la querella y el juzgado acordaron avanzar en una pericia geoespacial asistida por herramientas de inteligencia artificial.

La medida busca encomendar al CUC la comparación de imágenes satelitales de la zona tomadas desde el 1° de junio de 2024 para detectar eventuales alteraciones en el terreno.

Rechazo a la reconstrucción y agenda del debate oral





En la misma resolución, la jueza Pozzer Penzo rechazó el pedido formulado por los defensores Marcelo Hanson y Jorge Monti para realizar una reconstrucción de los hechos, al sostener que no se aportaron fundamentos nuevos sobre su utilidad y remarcar que una medida de esa índole exige la participación de adultos y menores.

Por otra parte, la causa no registra nuevas solicitudes de diligencias por parte de la Fiscalía Federal de Goya ni de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) desde hace alrededor de un año.

No obstante, el Ministerio Público apeló ante la Cámara Federal de Corrientes el sobreseimiento dictado por Pozzer Penzo a ocho imputados en la causa que investigaba una posible finalidad de trata, entre ellos Mónica Millapi, Daniel Ramírez, Laudelina Peña, Antonio Benítez, Carlos Pérez, Victoria Caillava, el excomisario Walter Maciel y el policía retirado Francisco Méndez.

En lo relativo al desarrollo del debate oral, tras un receso en las audiencias, la actividad en el Tribunal Federal de Corrientes se reanudará el próximo 7 de octubre con el testimonio de María Victoria Caillava, la cuarta imputada en comparecer tras las declaraciones previas de Laudelina, Benítez y Maciel.